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  • “Давньогрецькі” мотиви: у місті на Дніпропетровщині вціліли шість унікальних зупинок

“Давньогрецькі” мотиви: у місті на Дніпропетровщині вціліли шість унікальних зупинок

Вчора 17:28
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У Кривому Розі на Дніпропетровщині вціліли шість унікальних зупинок.

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У Кривому Розі існують унікальні зупинки громадського транспорту, які нагадують вхід до давньогрецького храму, а не місце, де люди чекають на тролейбус. 

“Класичну” зупинку 50-х років минулого століття показали у Facebook-спільноті “Марс у Кривому Розі”. 

На відміну від сучасних зупинок, зроблених з металу та пластику, ці місця для очікування транспорту будували “монументально” – з використанням бетону та каменю. Тоді архітектори часто надихалися культурою Давньої Греції та Риму. Саме тому в найнеочікуваніших місцях з’являлися гігантські колони, які іноді не вписувалися в загальний ландшафт міста. 

Що ж стосується зупинок, то таких в Кривому Розі шість штук. 

Коли тут були лавочки і справи з транспортом були складнішими, ніж у нинішній час, люди бачили “позазупинковий світ” саме так, думаючи одночасно про те, коли ж приїде тролейбус і про архітектуру стародавньої Греції. Принаймні якби я був на їхньому місці, мене б відвідували як мінімум такі думки. А про що б ви думали, живучи в той далекий час? – коментує автор допису.

У коментарях зазначили, що зупинки будували по бельгійському проєкту. Схожі є ще в кількох районах міста. 

Помпезно, ясна річ, як і мармурово-гранітні станції швидкісного трамвая. Ніхто не думав, а як потім підтримувати – утримувати. На мій погляд, нинішні зі скла й металу більш логічні, аби тільки виродки їх не псували, – коментує місцевий житель.

Криворіжці зазначають, що були б не проти повернення таких зупинок, адже такі споруди захистять і від сонця, і від вітру та дощу. 

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