Данілов порадив нардепу із Дніпра забиратися з політики після його відмови переходити на українську в ефірі новин

Нещодавно нардеп із Дніпра Максим Бужанський втрапив у мовний скандал.

Під час прямого включення в ефірі телеканалу “Київ24” депутат відмовився перейти на українську мову та вербально “напав” на журналіста, який попросив його це зробити. Подробиці тут.

Згодом скандал набрав обертів.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував виступ російською мовою нардепа Максима Бужанського від “Слуги народу”. Та порадив йому забиратися з політики.

Недобиткам т.зв. “російського світу”, які вважають, що в українських ефірах мають право розмовляти на “русскам”, не місце не лише на телебаченні, але і в політиці, і в Україні. Вся проросійська сволота, яка 30 років ґвалтувала і зраджувала країну, має і буде під корінь зачищена і викинута звідусіль як токсичний московський непотріб, – написав він.

Утім, на цьому історія не завершилась. Бужанський вирішиш відреагувати на критику Данілова і оприлюднив відповідний допис у Telegram.

Рекомендував би Данілову десь дізнатися про те, що написано в Конституції України та навчитися поважати її, ознайомитися зі змістом 161 статті Кримінального Кодексу України, припинити робити вчинки та заяви, що йдуть у розріз із процесом вступу України до Європейського Союзу. І навчитися поважати сотні тисяч українських військовослужбовців та мільйони українських громадян, російськомовних, так само, як і сам Данілов, які своєю рідною мовою є аж ніяк не меншими патріотами України, ніж він. Який, за його словами, знав про майбутню російську агресію ще у вересні 2021 року, але нікому про це не сказав, і не зробив жодних дій, спрямованих на запобігання агресії, чим очевидно і безумовно допоміг рф. Кому бути депутатом Верховної Ради, а кому ні, вирішують українські громадяни-виборці, а не випадковий чиновник, який намагається знайти привід помститися за неодноразову гостру критику, яка справедливо звучала на його адресу. Повага до України починається з поваги до всіх її громадян, до її Конституції та законів, до свободи совісті, за яку мільйони українців гинули століттями, і, на жаль, продовжують гинути вже дев’ять років. Все це пану секретареві РНБО необхідно нарешті зрозуміти. І припинити підігравати військовим злочинцям – путіну та його банді, розколюючи країну, – написав Бужанський.

Щоправда, свій допис він зробив російською.

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