Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

COVID-19 не відступає: у Дніпрі зафіксували 21 випадок захворювання

Сьогодні 22:00
просмотров

У Дніпрі за добу зафіксували 21 випадок захворювання на COVID-19.

Новости Днепра про COVID-19 не відступає: у Дніпрі зафіксували 21 випадок захворювання

Одужало від коронавірусу 29 людей, на стаціонарному лікуванні наразі перебуває 43 особи.

За вчорашній день у Дніпрі в центрах вакцинації було зроблено 316 щеплень від COVID-19. Станом на 07 лютого у місті зроблено 1 108 128 щеплень від COVID-19.

Нагадаємо, при перших же ознаках коронавірусу необхідно звертатися до лікарів. Не намагайтеся лікуватися самостійно.

Читайте також:

Новости Днепра про COVID-19 не відступає: у Дніпрі зафіксували 21 випадок захворюванняУкраїнська Новости Днепра про COVID-19 не відступає: у Дніпрі зафіксували 21 випадок захворюванняРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Їх вже більше 4,5 тисяч: кількість жертв землетрусу в Туреччині шокує
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:15
    Їх вже більше 4,5 тисяч: кількість жертв землетрусу в Туреччині шокує

    Внаслідок землетрусів, що сталися в Туреччині напередодні, загинуло понад 4,5…

    Дніпрянка з’їла фальшиві 500 грн, якими збиралась заплатити штраф у трамваї
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:30
    Дніпрянка з’їла фальшиві 500 грн, якими збиралась заплатити штраф у трамваї

    Дівчина намагалася розрахуватися фальшивою купюрою за безквитковий проїзд. ЇЇ викрили,…

    Частково немає води та тепла: яка ситуація у Дніпрі на вечір 7 лютого
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Частково немає води та тепла: яка ситуація у Дніпрі на вечір 7 лютого

    У деяких будинках міста через знеструмлення немає води і тепла.

    Серце зупинилося під час бою: загинув ще один Герой з Дніпропетровщини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Серце зупинилося під час бою: загинув ще один Герой з Дніпропетровщини

    Захисник із Кривого Рогу Сергій Білаш помер під час бою…

    Наверх