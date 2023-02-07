COVID-19 не відступає: у Дніпрі зафіксували 21 випадок захворювання

У Дніпрі за добу зафіксували 21 випадок захворювання на COVID-19.

Одужало від коронавірусу 29 людей, на стаціонарному лікуванні наразі перебуває 43 особи.

За вчорашній день у Дніпрі в центрах вакцинації було зроблено 316 щеплень від COVID-19. Станом на 07 лютого у місті зроблено 1 108 128 щеплень від COVID-19.

Нагадаємо, при перших же ознаках коронавірусу необхідно звертатися до лікарів. Не намагайтеся лікуватися самостійно.

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