Coca-Cola, пломбір «Каштан» та куряче філе: порівняння цін на продукти в магазинах АТБ, «Сільпо», «Варус»

Журналісти dnepr.info порівняли ціни на кефір «Простоквашино», пломбір «Каштан», солодкий напій Coca-Cola, куряче філе «Наша Ряба» та мінералку Buvette у торгових мережах Дніпра.
Морозиво пломбір «Каштан» у кондитерській глазурі можна купити в магазині «Сільпо» за ціною 17,99 грн. за упаковку. Нині на нього діє акційна пропозиція. Без знижки ціна за 75 грамів становить 33,99 грн. В АТБ морозиво «Каштан2 можна купити за 24,4 грн. за упаковку. У «Варусі» «Каштан» продають за 23,9 грн.
Кефір «Простоквашино» жирністю 2,5% в «Сільпо» продають за ціною 44,99 грн. В АТБ за цей же кефір просять 42,4 грн. У «Варусі» за кефір «Простоквашино» просять 44 грн.
Куряче філе лоток «Наша Ряба» у “Сільпо” продають по 151,5 грн за кіло. В АТБ такої позиції немає. Куряче філе у «Варусі» продають по 145,9 грн за кіло.
Мінеральна вода Buvette №7 у «Сільпо» продається за 19,99 грн за півтора літри. У мережі АТБ на цю воду діє акційна пропозиція – купити її можна по 11,9 грн. за упаковку. Без знижки ціна складає 17,9 грн. У мережі «Варус» цю мінералку продають в упаковці по 1,7 літра і до того ж на неї діє знижка. Ціна складає 15,9 грн. Без акції вартість мінералки 23,9 грн.
Дволітрова пляшка солодкого газування Coca-Cola у «Сільпо» коштуватиме 42,4 грн. Цей напій в АТБ йде в упаковках по 2,25 літра і коштує 44,9 грн. У «Варусі» газування коштує 39,9 грн. за 2 літри.
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