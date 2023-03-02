Cловаччина хоче передати Україні 10 зі своїх 11 МіГ-29, – Associated Press

Про це пише видання Associated Press.
Словаччина припинила використовувати свої МіГи влітку 2022 року через брак запчастин і спеціалістів з технічного обслуговування після повернення російських техніків додому. Але ВПС України, які літають на МіГ-29, були б раді їх мати.
Ми більше ніколи не будемо використовувати МіГи. Вони не мають для нас реальної цінності. Якщо ми віддамо їх Україні, вони допоможуть врятувати життя, – сказав міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.
За словами міністра оборони, Словаччина розглядає можливість надання Україні 10 із 11 своїх літаків радянського виробництва МіГ-29, а 11-й зарезервований для словацького музею.
Остаточне рішення очікується протягом кількох днів або тижнів.
Загалом Словаччина передала Україні озброєння на суму майже 168 млн євро. Сюди входять зенітні ракети С-300, вертольоти, тисячі ракет для систем залпового вогню «Град» і десятки бронетехніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що ЗСУ відбили 170 атак окупантів: у Генштабі назвали основні напрямки.
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