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Cловаччина хоче передати Україні 10 зі своїх 11 МіГ-29, – Associated Press

Сьогодні 10:56
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Словаччина розглядає можливість передати Україні 10 винищувачів МіГ-29 з 11-ти наявних у себе.

Новости Днепра про Cловаччина хоче передати Україні 10 зі своїх 11 МіГ-29, - Associated Press

Про це пише видання Associated Press.

Словаччина припинила використовувати свої МіГи влітку 2022 року через брак запчастин і спеціалістів з технічного обслуговування після повернення російських техніків додому. Але ВПС України, які літають на МіГ-29, були б раді їх мати.

Ми більше ніколи не будемо використовувати МіГи. Вони не мають для нас реальної цінності. Якщо ми віддамо їх Україні, вони допоможуть врятувати життя, – сказав міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

За словами міністра оборони, Словаччина розглядає можливість надання Україні 10 із 11 своїх літаків радянського виробництва МіГ-29, а 11-й зарезервований для словацького музею.

Остаточне рішення очікується протягом кількох днів або тижнів.

Загалом Словаччина передала Україні озброєння на суму майже 168 млн євро. Сюди входять зенітні ракети С-300, вертольоти, тисячі ракет для систем залпового вогню «Град» і десятки бронетехніки. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що ЗСУ відбили 170 атак окупантів: у Генштабі назвали основні напрямки

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