Крихітне озеро серед житлових будинків: незвичайна історія Карпенкового у Дніпрі

Лівий берег Дніпра багатий на різні неглибокі озера, де водиться риба. Такі водойми популярні серед рибалок, але часто меліють. Так, невелике озеро в АНД районі меліло вже кілька разів і кілька разів його відновлювали.

Журналісти dnepr.info дізналися, де знаходиться озеро Карпенкове та його незвичайну історію.

Знаходиться воно неподалік житлового масиву Ломівський. Поруч із озером ще збереглися одноповерхові будинки приватного сектору. Озеро відоме з давніх-давен, коли на цій території тільки почали селитися люди.

Перший збудований будинок біля озера належав козакові Карпенку, до води він перебрався, коли вийшов у відставку і весь час присвячував рибалці. Згодом поряд з ним оселилися інші відставні козаки, що промишляли риболовлею, і ходили до «Карпенкового озера» рибалити.

Озеро живлять кілька джерел, тут водяться качки, лебеді, чаплі, вода ніколи не цвіте. У різний час тут завжди є рибалки – у воді водиться багато карасів та чорнухи. Глибина озера невелика – близько 3 метрів. Вода тепла та не цвіте.

Його живлять підземні джерела. Але Карпенкове регулярно заростає очеретами та сохне – це його головна проблема. Озеро доводиться регулярно чистити та поглиблювати. Якщо цього не робити – воно просто зникне.

Так, у 2020 році озеро висохло настільки сильно, що його дно потріскалося. Але його почистили і трохи поглибили і поки що вода у Карпенковому є. Сюди регулярно приїжджають рибалки та відпочиваючі.

фото: Е. Приймак

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