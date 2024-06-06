Крихітне озеро серед житлових будинків: незвичайна історія Карпенкового у Дніпрі

Журналісти dnepr.info дізналися, де знаходиться озеро Карпенкове та його незвичайну історію.
Знаходиться воно неподалік житлового масиву Ломівський. Поруч із озером ще збереглися одноповерхові будинки приватного сектору. Озеро відоме з давніх-давен, коли на цій території тільки почали селитися люди.
Перший збудований будинок біля озера належав козакові Карпенку, до води він перебрався, коли вийшов у відставку і весь час присвячував рибалці. Згодом поряд з ним оселилися інші відставні козаки, що промишляли риболовлею, і ходили до «Карпенкового озера» рибалити.
Озеро живлять кілька джерел, тут водяться качки, лебеді, чаплі, вода ніколи не цвіте. У різний час тут завжди є рибалки – у воді водиться багато карасів та чорнухи. Глибина озера невелика – близько 3 метрів. Вода тепла та не цвіте.
Його живлять підземні джерела. Але Карпенкове регулярно заростає очеретами та сохне – це його головна проблема. Озеро доводиться регулярно чистити та поглиблювати. Якщо цього не робити – воно просто зникне.
Так, у 2020 році озеро висохло настільки сильно, що його дно потріскалося. Але його почистили і трохи поглибили і поки що вода у Карпенковому є. Сюди регулярно приїжджають рибалки та відпочиваючі.
фото: Е. Приймак
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