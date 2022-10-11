Число загиблих та поранених внаслідок обстрілу України збільшилось
Число загиблих та поранених внаслідок обстрілу України збільшилось
Сьогодні 09:00
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Внаслідок ракетних ударів по території України в понеділок, 10 жовтня, загинуло 19 людей, ще 105 були травмовані.
Про це повідомляє ДСНС України.
Вчора внаслідок обстрілу сталось влучання по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури у 12 областях та м. Києві, де виникло понад 30 пожеж, які силами ДСНС ліквідовані.
Залишаються знеструмленими 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
ДСНС для забезпечення електропостачання залучено 22 електростанції, у тому числі 15 для закладів охорони здоров’я у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях, а також 7 електростанцій для об’єктів критичної інфраструктури.
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