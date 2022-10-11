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Число загиблих та поранених внаслідок обстрілу України збільшилось

Сьогодні 09:00
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Внаслідок ракетних ударів по території України в понеділок, 10 жовтня, загинуло 19 людей, ще 105 були травмовані.

Новости Днепра про Число загиблих та поранених внаслідок обстрілу України збільшилось

Про це повідомляє ДСНС України.

Вчора внаслідок обстрілу сталось влучання по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури у 12 областях та м. Києві, де виникло понад 30 пожеж, які силами ДСНС ліквідовані.

Залишаються знеструмленими 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
ДСНС для забезпечення електропостачання залучено 22 електростанції, у тому числі 15 для закладів охорони здоров’я у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях, а також 7 електростанцій для об’єктів критичної інфраструктури.

 

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