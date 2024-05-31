Чим небезпечна telegram-гра Hamster Kombat і до того ж тут рф

Останнім часом серед жителів Дніпра, зокрема, стала дуже популярна гра Hamster Kombat. Суть її в тому, що головний герой – хом'як у діловому костюмі є керівником криптобіржі.

Журналісти dnepr.info дізналися, чим небезпечна ця гра для українців.

Суть гри

Гравець повинен усіляко розвивати криптобіржу. Зробити це можна за допомогою клацання по хом’яку, відкриваючи різні вкладки та виконуючи легкі завдання. Чим більше буде тапів по екрану – тим більше гравець заробить грошей.

Як обіцяє гра, згодом виграні кошти перетворяться на реальну криптовалюту. Головна умова – грати в гру раз на 3 години, інакше «намайнити» гроші не вийде. Любителів заробити легкі гроші виявилося досить багато, зараз гра налічує понад 42 млн активних гравців-користувачів месенджеру.

Чим більше буде гравців – тим сильнішою буде біржа і тим вище цінуватиметься її криптовалюта в майбутньому. Монети у грі можна заробити не лише виконуючи завдання, але й за допомогою запрошення друзів у цю гру.

Користувачі соціальних мереж активно діляться посиланнями-запрошеннями та рекомендують іншим грати у Hamster Kombat.

Перевести набрані монети в гроші можна буде через кілька місяців після запуску окремої програми для гри. Вийти воно має у середині червня. Принаймні так обіцяє розробник гри.

Чому вона небезпечна

Як зазначили у центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України SPRAVDI, ця гра має російський домен. Hamster Kombat зареєстровано на хостингу Ru-Center зі штаб-квартирою у москві. А згідно із законодавством цієї країни, всі національні компанії мають зберігати на серверах даних користувачів та надавати їх на першу вимогу правоохоронців.

Таким чином, противник може використовувати особисті дані українців – гравців Hamster Kombat для невідомих цілей.

Гра працює через месенджер, тому все до чого він має доступ – не тільки телефонна книга, а й фото, голосові записи, файли та інші документи, може стати доступно правоохоронцям з росії.

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