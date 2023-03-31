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Чи зростуть ціни на електроенергію з 1 квітня: коментар Кабміну

Сьогодні 11:51
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Новости Днепра про Чи зростуть ціни на електроенергію з 1 квітня: коментар Кабміну

У квітні 2023 року для українців не підвищуватимуть тарифи на електроенергію.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

1 квітня мав закінчитися спеціальний період із пільговими цінами на електроенергію. Тому сьогодні уряд приймає рішення про його продовження, — заявив він.

Дія пільгових цін продовжена до 30 квітня 2023 року.

Новости Днепра про Чи зростуть ціни на електроенергію з 1 квітня: коментар Кабміну

Після закінчення опалювального сезону Кабмін планує підвищити ціни на електроенергію. За прогнозами експертів, ціни для населення можуть зрости на 25-30%, тому що більші розцінки українці не зможуть платити.

Про це сказав директор енергетичних програм “Центру Разумкова” Володимир Омельченко в ефірі телемарафону.

Тариф можливо підвищиться, якщо б у нас був нормальний ринок, з урахуванням платоспроможного попиту, який можуть платити громадяни – на 25-30% виріс би. Навряд чи більше, тому що просто люди більше не змогли платити, – сказав експерт.

Нагадаємо, наразі для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 гривні за кіловат-годину при споживанні до 250 кіловат та 1,68 гривень – у разі споживання понад 250 кіловат-годин на місяць.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі зросте тариф “за воду”: платіжки можуть підвищитися на 60 грн.

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Новости Днепра про Чи зростуть ціни на електроенергію з 1 квітня: коментар КабмінуУкраїнська

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