Чи зростуть ціни на електроенергію з 1 квітня: коментар Кабміну

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У квітні 2023 року для українців не підвищуватимуть тарифи на електроенергію.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

1 квітня мав закінчитися спеціальний період із пільговими цінами на електроенергію. Тому сьогодні уряд приймає рішення про його продовження, — заявив він.

Дія пільгових цін продовжена до 30 квітня 2023 року.

Після закінчення опалювального сезону Кабмін планує підвищити ціни на електроенергію. За прогнозами експертів, ціни для населення можуть зрости на 25-30%, тому що більші розцінки українці не зможуть платити.

Про це сказав директор енергетичних програм “Центру Разумкова” Володимир Омельченко в ефірі телемарафону.

Тариф можливо підвищиться, якщо б у нас був нормальний ринок, з урахуванням платоспроможного попиту, який можуть платити громадяни – на 25-30% виріс би. Навряд чи більше, тому що просто люди більше не змогли платити, – сказав експерт.

Нагадаємо, наразі для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 гривні за кіловат-годину при споживанні до 250 кіловат та 1,68 гривень – у разі споживання понад 250 кіловат-годин на місяць.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі зросте тариф “за воду”: платіжки можуть підвищитися на 60 грн.

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