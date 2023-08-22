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Чи зміняться тарифи на тепло в новому опалювальному сезоні для мешканців Дніпра

Сьогодні 17:47
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Новости Днепра про Чи зміняться тарифи на тепло в новому опалювальному сезоні для мешканців Дніпра

Уряд прийняв рішення не змінювати тарифи на тепло для українців в новому опалювальному сезоні.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Сьогодні Уряд продовжує дію ПСО (покладеного соціального обов’язку) на ринку природного газу до середини квітня 2024 року. «Нафтогаз» буде й надалі реалізувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною – 7,4 тис. грн за тисячу кубічних метрів, – сказав Шмигаль.

За його словами, це рішення – частина комплексних заходів з підготовки до зими.

Працюємо над тим, щоб в оселях кожного українця було світло й тепло, а наша критична інфраструктура отримала надійний захист від російських ракет і дронів, – підкреслив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканці Дніпра можуть зекономити на паркуванні 20% від суми: як саме.

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Новости Днепра про Чи зміняться тарифи на тепло в новому опалювальному сезоні для мешканців ДніпраУкраїнська

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