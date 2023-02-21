Чи забезпечені мешканці Дніпра світлом, водою та теплом: ситуація на ранок 21 лютого

Сьогодні, 21 лютого, Дніпро забезпечений світлом, теплом та водою.

За повідомленням НЕК «Укренерго» ліміти споживання електроенергії для Дніпропетровської області відсутні. Це означає, що відключень світла протягом дня у Дніпрі не буде.

Проте енергетики зазначають, що у випадку перенавантаження мереж можливі обмеження електропостачання згідно зі стабілізаційними графіками.

Станом на 6 ранку проблеми з водопостачанням у Дніпрі відсутні. Всі підвищувальні насосні станції працюють та повністю забезпечують подачу води у будинки дніпрян.

Аварійні ситуації на мережах водопостачання та водовідведення відсутні.

За минулу добу, 20 лютого, завдяки напруженій роботі комунальних служб було усунуто 30 засмічень на каналізаційних мережах водовідведення, а також ліквідовано 11 пошкоджень на мережах водопостачання. Найсерйозніші з них:

просп. Богдана Хмельницького, 168;

вул. Набережна Заводська, 30;

вул. Богдана Хмельницького, 26.

У Дніпрі у звичному режимі працюють об’єкти теплопостачання КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс-Дніпро». Теплом забезпечені всі будинки, які обслуговують котельні та тепло-розподільчі пункти цих КП.

Крім того, у роботі всі районні, квартальні та будинкові котельні, а також тепло-розподільчі пункти КП «Теплоенерго». Теплопостачання дніпрянам забезпечено в повному обсязі.

Станом на 6:00 знеструмлень об’єктів теплопостачання у Дніпрі не зафіксовано.

Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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