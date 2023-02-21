Чи забезпечені мешканці Дніпра світлом, водою та теплом: ситуація на ранок 21 лютого

За повідомленням НЕК «Укренерго» ліміти споживання електроенергії для Дніпропетровської області відсутні. Це означає, що відключень світла протягом дня у Дніпрі не буде.
Проте енергетики зазначають, що у випадку перенавантаження мереж можливі обмеження електропостачання згідно зі стабілізаційними графіками.
Станом на 6 ранку проблеми з водопостачанням у Дніпрі відсутні. Всі підвищувальні насосні станції працюють та повністю забезпечують подачу води у будинки дніпрян.
Аварійні ситуації на мережах водопостачання та водовідведення відсутні.
За минулу добу, 20 лютого, завдяки напруженій роботі комунальних служб було усунуто 30 засмічень на каналізаційних мережах водовідведення, а також ліквідовано 11 пошкоджень на мережах водопостачання. Найсерйозніші з них:
У Дніпрі у звичному режимі працюють об’єкти теплопостачання КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс-Дніпро». Теплом забезпечені всі будинки, які обслуговують котельні та тепло-розподільчі пункти цих КП.
Крім того, у роботі всі районні, квартальні та будинкові котельні, а також тепло-розподільчі пункти КП «Теплоенерго». Теплопостачання дніпрянам забезпечено в повному обсязі.
Станом на 6:00 знеструмлень об’єктів теплопостачання у Дніпрі не зафіксовано.
Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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