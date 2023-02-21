Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Чи забезпечені мешканці Дніпра світлом, водою та теплом: ситуація на ранок 21 лютого

Чи забезпечені мешканці Дніпра світлом, водою та теплом: ситуація на ранок 21 лютого

Сьогодні 09:00
просмотров

Сьогодні, 21 лютого, Дніпро забезпечений світлом, теплом та водою.

Новости Днепра про Чи забезпечені мешканці Дніпра світлом, водою та теплом: ситуація на ранок 21 лютого

За повідомленням НЕК «Укренерго» ліміти споживання електроенергії для Дніпропетровської області відсутні. Це означає, що відключень світла протягом дня у Дніпрі не буде. 

Проте енергетики зазначають, що у випадку перенавантаження мереж можливі обмеження електропостачання згідно зі стабілізаційними графіками.

Станом на 6 ранку проблеми з водопостачанням у Дніпрі відсутні. Всі підвищувальні насосні станції працюють та повністю забезпечують подачу води у будинки дніпрян.

Аварійні ситуації на мережах водопостачання та водовідведення відсутні.

За минулу добу, 20 лютого, завдяки напруженій роботі комунальних служб було усунуто 30 засмічень на каналізаційних мережах водовідведення, а також ліквідовано 11 пошкоджень на мережах водопостачання. Найсерйозніші з них:

  • просп. Богдана Хмельницького, 168;
  • вул. Набережна Заводська, 30;
  • вул. Богдана Хмельницького, 26.

У Дніпрі у звичному режимі працюють об’єкти теплопостачання КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс-Дніпро». Теплом забезпечені всі будинки, які обслуговують котельні та тепло-розподільчі пункти цих КП.

Крім того, у роботі всі районні, квартальні та будинкові котельні, а також тепло-розподільчі пункти КП «Теплоенерго». Теплопостачання дніпрянам забезпечено в повному обсязі.

Станом на 6:00 знеструмлень об’єктів теплопостачання у Дніпрі не зафіксовано.

Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:  

  • (056) 732-12-12  
  • (095) 732-12-12  
  • (096) 732-12-12  
  • (073) 732-12-12

Читайте також: 

Новости Днепра про Чи забезпечені мешканці Дніпра світлом, водою та теплом: ситуація на ранок 21 лютогоУкраїнська Новости Днепра про Чи забезпечені мешканці Дніпра світлом, водою та теплом: ситуація на ранок 21 лютогоРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Українські військові зупинили 11 атак у трьох областях, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Українські військові зупинили 11 атак у трьох областях, – Генштаб

    Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші захисники 20 лютого…

    У Дніпрі на маршрути електротранспорту вийшло 206 одиниць рухомого складу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    У Дніпрі на маршрути електротранспорту вийшло 206 одиниць рухомого складу

    У Дніпрі, сьогодні, 21 лютого всі трамвайні та тролейбусні маршрути…

    Німеччина продовжила безкоштовний проїзд для українських біженців
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:15
    Німеччина продовжила безкоштовний проїзд для українських біженців

    У січні влада Німеччини запустила безкоштовний гуманітарний потяг для українських…

    Вічна пам’ять: загинув 21-річний воїн з Дніпропетровщини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:45
    Вічна пам’ять: загинув 21-річний воїн з Дніпропетровщини

    Захищаючи свободу та незалежність України, під час виконання бойового завдання…

    Наверх