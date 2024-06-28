“Чи є хто живий”: жителька зруйнованого будинку в Дніпрі розповіла про перші хвилини після удару

У п’ятницю, 28 червня, росіяни здійснили атаку на Дніпро. Внаслідок влучення ракети зруйновано чотири поверхи одинадцятиповерхівки в центрі міста. Станом на зараз відомо про одного загиблого і ще дев’ятьох поранених. Рятувально-пошукова операція триває, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.
Наразі людей до будинку не підпускають, адже є загроза обвалу. Жителів евакуювали. Однак із мешканок багатоповерхівки Аліса розповіла, що в момент удару була в коридорі, куди її разом з дідусем та бабусею покликала мама.
Єдине, що пам’ятає Аліса – крики “Чи є хтось живий?”. Дівчинка каже, що упала на підлогу та сильно злякалася. Вона була у коридорі власної квартири, коли за декілька метрів від неї обвалилася частина будинку.
Аліса нині в шоковому стані. Дівчину досі трусить від пережитого й єдине, що вона усвідомлює, – до своєї кімнати їй не повернутися.
Нагадаємо, двоє людей, які мешкають в зруйнованих під’їздах, досі не виходять на зв’язок.
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