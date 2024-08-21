Чи вимикатимуть в Дніпрі 22 серпня світло за графіками
Чи вимикатимуть в Дніпрі 22 серпня світло за графіками
Сьогодні 18:35
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Хороші новини від Укренерго.
У четвер, 22 серпня, у Дніпрі та області світло не вимикатимуть. За інформацією Укренерго, електроенергії вистачатиме, тому графіки застосовувати не будуть. При зміні ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково.
Однак у Дніпрі таки будуть відключення, але не стабілізаційні, а планові. 22 серпня 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
вул. Автотранспортна: 5, 8-А, 12, 16-Г, 19, 23, 29;
вул. Краснопільська: 12-К, 14, 19-Г;
вул. Відрадна: 1, 2-А, 3-5, 6-Б, 7, 8, 10-13;
вул. Волоська: 1-14;
вул. Петра Розумного: 1, 2-А, 3-8, 10-16 (парні);
вул. Ігоря Ветрогонова: 1-21, 22-А, 23-27, 29, 31;
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