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Чи відключатимуть світло в Дніпрі 3 серпня

Сьогодні 19:27
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Хороші новини.

Новости Днепра про Чи відключатимуть світло в Дніпрі 3 серпня

У Дніпрі цієї суботи, 3 серпня, відключення не плануються. Світло буде всю добу. 

При зміні ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково, – повідомили в Укренерго.

За можливості, користуйтесь потужними електроприладами з 11:00 до 15:00 

Зауважимо, з вівторка, 30 липня, в Україні не застосовують погодинні графіки відключення електроенергії. Причина скасування обмежень – вихід з ремонту атомних блоків та відсутність аномальної спеки.

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Новости Днепра про Чи відключатимуть світло в Дніпрі 3 серпняУкраїнська

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