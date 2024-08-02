Чи відключатимуть світло в Дніпрі 3 серпня

У Дніпрі цієї суботи, 3 серпня, відключення не плануються. Світло буде всю добу.
При зміні ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково, – повідомили в Укренерго.
За можливості, користуйтесь потужними електроприладами з 11:00 до 15:00
Зауважимо, з вівторка, 30 липня, в Україні не застосовують погодинні графіки відключення електроенергії. Причина скасування обмежень – вихід з ремонту атомних блоків та відсутність аномальної спеки.
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