Чи треба платити за комуналку в Дніпрі, якщо житло зруйноване чи покинуте

У Дніпрі пояснили, як треба платити за комуналку, якщо ви виїхали з міста чи ваше житло зруйноване.

У Дніпропетровській ОВА відповіли, як платити за комуналку, якщо ви виїхали з міста. Якщо ви виїхали в інше місто на час війни, то потрібно про це повідомити свого постачальника комунальних послуг. Якщо у вас в квартирі немає лічильників, тоді вас можуть звільнити від оплати за деякі послуги. Для цього треба надати довідку з місця тимчасового проживання.

Якщо у вас в квартирі стоять лічильники, то про це треба сповістити компанію-постачальника. Якщо цього не зробити, то плату за комуналку нараховуватимуть по середньому. Потім доведеться робити перерахунок спожитих послуг. Ще можна передавати показники приладу обліку з “0”, тоді вам теж не повинні нараховувати плату.

За що треба платити?

Все одно доведеться платити за опалення та утримання будинку, через те, що ці послухи надаються не індивідуально, а всім мешканцям багатоповерхівки.

Якщо житло зруйноване?

У випадках руйнування житла внаслідок ворожого удару комунальні послуги споживачеві не надаються. Тож і платити за них не потрібно.

Зазначимо, що на час воєнному стану штрафи за несвоєчасну оплату комуналки не нараховуються. Також заборонено припиняти надання послуги через те, що споживач за неї не розрахувався. Це передбачено Постановою Кабінету Міністрів України. Щоправда компанії-постачальники просять сплачувати за комуналку, щоб вони надалі могли надавати послуги.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: