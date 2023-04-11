Чи скасують комендантську годину в Дніпрі та області на Великдень

Як повідомив Сергій Лисак, у Дніпрі та області на Великдень комендантську годину не змінять. За його словами, освятити Паски можна буде до та після неї. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак наголосив, рятувальники та правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі впродовж свят.
Зазвичай комендантська година на Дніпропетровщині триває з 23:00 до 5:00 години ранку. У деяких районах, як у Нікопольському, свої обмеження.
Нагадаємо, минулого року комендантську годину також не скасовували. Спочатку повідомлялося, що обмеження в цю ніч приберуть, але потім їх повернули, у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації.
Раніше ми розповідали, що треба покласти у великодній кошик.
Читайте також:
Автор:
Дніпровського батюшку звільнили з храму, де він працював.
Окупанти в ніч на 11 квітня обстріляли Нікопольський район.
У Дніпрі на вулиці Ставропольській загорівся приватний будинок.
34-річний чоловік мав при собі 42 сліп-сліп пакети з кристалічною…