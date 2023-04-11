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Чи скасують комендантську годину в Дніпрі та області на Великдень

Сьогодні 10:38
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Очільник Дніпропетровської ОВА розповів, що буде з комендантською годиною на Великдень.

Новости Днепра про Чи скасують комендантську годину в Дніпрі та області на Великдень

Як повідомив Сергій Лисак, у Дніпрі та області на Великдень комендантську годину не змінять. За його словами, освятити Паски можна буде до та після неї. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак наголосив, рятувальники та правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі впродовж свят.

Зазвичай комендантська година на Дніпропетровщині триває з 23:00 до 5:00 години ранку. У деяких районах, як у Нікопольському, свої обмеження. 

Нагадаємо, минулого року комендантську годину також не скасовували. Спочатку повідомлялося, що обмеження в цю ніч приберуть, але потім їх повернули, у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації. 

Раніше ми розповідали, що треба покласти у великодній кошик. 

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