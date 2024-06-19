Чи правда, що Дніпропетровщину знову накриє пил із Сахари

Нещодавно у мережі поширили інформацію про надходження пилу з пустелі Сахари на територію України, зокрема й на Дніпропетровщину. Синоптики спростували це.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
Там зазначили, що пил очікується над Середземномор’ям. А до України надійде повітряна маса з північно-західної Європи.
«Ми не чекаємо пустельного пилу над Україною. Варто зауважити, що згідно з Copernicus, пил очікується над Середземномор’ям. До України надходитиме повітряна маса з північно-західної Європи. Також завтра ми очікуємо короткочасні дощі з грозами», – говорять синоптики.
У Гідрометцентрі також прохають не розсповсюджувати неправдиву інформацію, не узгодивши її з офіційним джерелом.
Нагадаємо, пил із Сахари вже накривав Дніпропетровщину. Тоді кілька днів небо було затягнуте димкою, а потім випали “кольорові дощі”, які забруднили автомобілі. Ми раніше розповідали, звідки беруться пилові бурі та як вони впливають на якість повітря у Дніпрі.
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