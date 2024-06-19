Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Чи правда, що Дніпропетровщину знову накриє пил із Сахари

Сьогодні 16:08
просмотров

"Брудних" дощів на Дніпропетровщині не буде.

Новости Днепра про Чи правда, що Дніпропетровщину знову накриє пил із Сахари

Нещодавно у мережі поширили інформацію про надходження пилу з пустелі Сахари на територію України, зокрема й на Дніпропетровщину. Синоптики спростували це.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Там зазначили, що пил очікується над Середземномор’ям. А до України надійде повітряна маса з північно-західної Європи.

«Ми не чекаємо пустельного пилу над Україною. Варто зауважити, що згідно з Copernicus, пил очікується над Середземномор’ям. До України надходитиме повітряна маса з північно-західної Європи. Також завтра ми очікуємо короткочасні дощі з грозами», – говорять синоптики.

Новости Днепра про Чи правда, що Дніпропетровщину знову накриє пил із Сахари

У Гідрометцентрі також прохають не розсповсюджувати неправдиву інформацію, не узгодивши її з офіційним джерелом.

Нагадаємо, пил із Сахари вже накривав Дніпропетровщину. Тоді кілька днів небо було затягнуте димкою, а потім випали “кольорові дощі”, які забруднили автомобілі. Ми раніше розповідали, звідки беруться пилові бурі та як вони впливають на якість повітря у Дніпрі.

Читайте також:

Новости Днепра про Чи правда, що Дніпропетровщину знову накриє пил із СахариУкраїнська Новости Днепра про Чи правда, що Дніпропетровщину знову накриє пил із СахариРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі віднайшли докази існування оборонних споруд, яким майже 300 років
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:42
    У Дніпрі віднайшли докази існування оборонних споруд, яким майже 300 років

    300 років тому на території лівого берега існували військові укріплення.

    Стрілянина в центрі Дніпра: правоохоронці затримали деяких учасників сутички в кафе
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:41
    Стрілянина в центрі Дніпра: правоохоронці затримали деяких учасників сутички в кафе

    Учасників озброєної сутички в центрі Дніпра встановили.

    Дніпропетровщину додали до онлайн-конструктора відбудови сіл: що це таке і навіщо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:11
    Дніпропетровщину додали до онлайн-конструктора відбудови сіл: що це таке і навіщо

    В Україні архітектурне бюро Balbek Bureau створило онлайн-конструктор з відбудови…

    У Дніпрі на вулиці Паторжинського будують новий МФК: як він виглядатиме
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:33
    У Дніпрі на вулиці Паторжинського будують новий МФК: як він виглядатиме

    Вулиця Паторжинського вважається історичним центром міста. Раніше вона мала назву…

    Наверх