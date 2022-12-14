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Чи працюють сьогодні у Дніпрі графіки відключення світла

Сьогодні 10:40
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Сьогодні, 14 грудня, мешканці Дніпра та області знову можуть залишитися без світла у будь-який момент, адже на Дніпропетровщині діють екстрені відключення світла.

Новости Днепра про Чи працюють сьогодні у Дніпрі графіки відключення світла

Відповідно – графіки стабілізаційних відключень наразі не діють!

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Як зазначають енергетики, це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.

Тому радимо зарядити телефони та повербанки.

Новости Днепра про Чи працюють сьогодні у Дніпрі графіки відключення світла

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Новости Днепра про Чи працюють сьогодні у Дніпрі графіки відключення світлаУкраїнська

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