Чи працюють сьогодні у Дніпрі графіки відключення світла

Відповідно – графіки стабілізаційних відключень наразі не діють!
Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.
Як зазначають енергетики, це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.
Тому радимо зарядити телефони та повербанки.
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