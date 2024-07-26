Чи працює у Дніпрі зіплайн після нещасного випадку в Києві

21 липня Києві стався нещасний випадок на канатній дорозі через річку Дніпро. Там обірвався трос і 20-річний хлопець, який спускався над водою, загинув.

У Дніпрі є схожий атракціон. Він з’єднує оглядовий майданчик парку Шевченка та Монастирський острів. Його протяжність 300 метрів, швидкість польоту понад 40 км за годину. Зараз зіплайн працює у звичному режимі кожного дня з 12:00 до 20:00.

Після нещасного випадку в Києві, мешканці почали звинувачувати в трагедії власників атракціону в Дніпрі. Однак там відповіли, що це різні компанії і до загибелі людини в столиці, дніпряни не мають відношення.

“Шановні відвідувачі атракціону в місті Дніпро, зафіксую саме місто Дніпро!! Інформація для вас, ми бачили що сталося в Києві,і ми співчуваємо даній ситуації, але для загальної інформації, для всіх людей, наш атркціон у місті Дніпро, ніяк не пов’язаний з містом Київ!! Не потрібно писати нам, що в цьому є наша провина, ми різні міста, ми не є однією мережею!! Дякую за розуміння!!”, – написали на сторінці атракціону в Instagram.

Також на сайті вказано, що атракціон проходить регулярні перевірки безпеки.

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