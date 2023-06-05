Чи потрібно робити запаси: ситуація з водопостачанням у Дніпрі на ранок 5 червня

За минулу добу, 4 червня, завдяки напруженій роботі комунальних служб було усунуто 18 засмічень на каналізаційних мережах водовідведення, а також ліквідовано 15 пошкоджень на мережах водопостачання.
Бригади КП «Дніпроводоканал» та комунальних підприємств міста в разі потреби готові оперативно приступити до робіт за заявками містян на очищення каналізаційних мереж, а також ліквідації пошкоджень на мережах водопостачання.
Якщо є проблеми із водопостачанням, звертайтеся:
(056) 732-12-12
(095) 732-12-12
(096) 732-12-12
(073) 732-12-12
Читайте також:
Автор:
31 травня 2023 р. виконуючи бойове завдання поблизу міста Кремінна…
У яхт-клубі Січ з'явився атракціон-антистрес.
Буває і таке.
У Тунельній балці квітнуть скумпії.