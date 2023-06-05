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  • Чи потрібно робити запаси: ситуація з водопостачанням у Дніпрі на ранок 5 червня

Чи потрібно робити запаси: ситуація з водопостачанням у Дніпрі на ранок 5 червня

Сьогодні 08:00
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Станом на ранок проблеми з водопостачанням у Дніпрі відсутні. Всі підвищувальні насосні станції та насосно-фільтрувальні станції працюють у звичному режимі. Знеструмлення та аварійні ситуації на цих об’єктах відсутні.

Новости Днепра про Чи потрібно робити запаси: ситуація з водопостачанням у Дніпрі на ранок 5 червня

За минулу добу, 4 червня, завдяки напруженій роботі комунальних служб було усунуто 18 засмічень на каналізаційних мережах водовідведення, а також ліквідовано 15 пошкоджень на мережах водопостачання.

Бригади КП «Дніпроводоканал» та комунальних підприємств міста в разі потреби готові оперативно приступити до робіт за заявками містян на очищення каналізаційних мереж, а також ліквідації пошкоджень на мережах водопостачання.

Якщо є проблеми із водопостачанням, звертайтеся:

(056) 732-12-12 

(095) 732-12-12 

(096) 732-12-12 

(073) 732-12-12

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Новости Днепра про Чи потрібно робити запаси: ситуація з водопостачанням у Дніпрі на ранок 5 червняУкраїнська Новости Днепра про Чи потрібно робити запаси: ситуація з водопостачанням у Дніпрі на ранок 5 червняРусский

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