Чи потрібно робити запаси: ситуація з водопостачанням у Дніпрі на ранок 5 червня

Станом на ранок проблеми з водопостачанням у Дніпрі відсутні. Всі підвищувальні насосні станції та насосно-фільтрувальні станції працюють у звичному режимі. Знеструмлення та аварійні ситуації на цих об’єктах відсутні.

За минулу добу, 4 червня, завдяки напруженій роботі комунальних служб було усунуто 18 засмічень на каналізаційних мережах водовідведення, а також ліквідовано 15 пошкоджень на мережах водопостачання.

Бригади КП «Дніпроводоканал» та комунальних підприємств міста в разі потреби готові оперативно приступити до робіт за заявками містян на очищення каналізаційних мереж, а також ліквідації пошкоджень на мережах водопостачання.

Якщо є проблеми із водопостачанням, звертайтеся:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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