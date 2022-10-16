Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Чи подешевшають в Україні яйця і коли: відповідь заступника міністра агрополітики

Чи подешевшають в Україні яйця і коли: відповідь заступника міністра агрополітики

Сьогодні 16:02
просмотров

Усі українці восени 2022 року спостерігають за стрімким зростанням цін на яйця. Чи зміниться ситуація і коли - відповів заступник міністра агрополітики.

Зараз українці віддають від 60 до 80 грн за десяток яєць у середньому. 

Причини:

  • декільки птахофабрик України знищено (у Чорнобаївці, у Донецькій та Луганській областях)
  • нестача несучих курей
  • скорочення виробництва яєць

Заступник міністра агрополітики Маркіян Дмитрасевич прогнозує зниження та стабілізацію цін на цей продукт вже на кінець жовтня. Також він додає, що дефіциту цукру та олії не спостерігається, тому ці продукти таккож не будуть дорожчати.

Читайте також: 

Новости Днепра про Чи подешевшають в Україні яйця і коли: відповідь заступника міністра агрополітикиУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    В Держспоживслужбі назвали причини стрімкого подорожчання яєць на Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    08.10.2022 17:38
    В Держспоживслужбі назвали причини стрімкого подорожчання яєць на Дніпропетровщині

    За останні тижні ціни на яйця суттєво зросли.

    В Україні можна купити бомбосховище: ціна
    Новини Дніпра
    22.09.2022 18:45
    В Україні можна купити бомбосховище: ціна

    Ті бомбосховища, які є зараз, в більшості випадків старі. Тож…

    Скільки коштує найдешевше масло у супермаркетах та на ринках Дніпра
    Новини Дніпра
    12.09.2022 17:56
    Скільки коштує найдешевше масло у супермаркетах та на ринках Дніпра

    Журналісти dnepr.info вирішили з'ясувати, скільки коштує найдешевша пачка масла у…

    Македонія, Болгарія та Одеса: звідки привезено і скільки коштують кавуни у магазинах Дніпра
    Новини Дніпра
    24.08.2022 14:49
    Македонія, Болгарія та Одеса: звідки привезено і скільки коштують кавуни у магазинах Дніпра

    У Дніпрі нині кавуни продають на кожному кроці, але це…

    Наверх