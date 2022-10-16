Чи подешевшають в Україні яйця і коли: відповідь заступника міністра агрополітики

Усі українці восени 2022 року спостерігають за стрімким зростанням цін на яйця. Чи зміниться ситуація і коли - відповів заступник міністра агрополітики.

Зараз українці віддають від 60 до 80 грн за десяток яєць у середньому.

Причини:

декільки птахофабрик України знищено (у Чорнобаївці, у Донецькій та Луганській областях)

нестача несучих курей

скорочення виробництва яєць

Заступник міністра агрополітики Маркіян Дмитрасевич прогнозує зниження та стабілізацію цін на цей продукт вже на кінець жовтня. Також він додає, що дефіциту цукру та олії не спостерігається, тому ці продукти таккож не будуть дорожчати.

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