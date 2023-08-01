Чи можуть відключити абонента у Дніпрі через двозонний лічильник електроенергії

Представники Yasno розповіли, чи можна відключити абонента через двозонний лічильник.

Про це розповів директор регіональної філії YASNO Юрій Федько у програмі ВасильевГостро на 11 каналі.

Як пояснив Юрій Федько, двозонні лічильники це прилади виміру, завдяки яким компанія-постачальник може автоматично відстежувати кількість спожитої електроенергії, міряти напругу та виявляти аварійні ситуації.

Крім цього, компанія може дистанційно відключити світло боржнику, але наразі цього не роблять, адже до кінця війни діє мораторій на комунальні послуги.

Тож постачальник не може вимкнути електроенергію через борги, але така технічна можливість існує.

Нагадаємо, раніше ми детальніше розповідали як працюють двозонні лічильники та як діє нічний тариф на електроенергію.

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