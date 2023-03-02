Чи можна полювати в лісах Дніпропетровщини

У ОВА відповіли, чи можна полювати в лісах Дніпропетровщини.

Уже рік триває воєнний стан на території України, тому зараз діє заборона відвідувань лісів.

Як розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, 500 мисливців області просять відкрити сезон полювання на Дніпропетровщині. Втім, в адміністрації відповіли, що він закритий.

Лисак зазначив, що за законодавством наступний полювання розпочнеться з серпня місяця.

Мешканцям області нагадали, що у зв’язку з воєнним станом у регіоні діє розпорядження про заборону відвідування лісів. Та можуть знаходитися лише лісники, які зараз займаються необхідними для збереження наших лісів, їх флори та фауни, заходами.

А тим, хто любить побігати в лісі зі зброєю в руках, порадили записуватися до Стрілецьких батальйонів або до одного з 8 штурмових батальйонів «Гвардії Наступу».

Зробити це можна заповнивши анкету кандидата на сайті storm.mvs.gov.ua, або в одному з ЦНАПів області, перелік яких зазначений на сайті.

Читайте також:

Українська

Автор: