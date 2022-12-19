Чи діють сьогодні у Дніпрі та області графіки відключення світла

Відповідно – графіки стабілізаційних відключень наразі не діють!
Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.
Як зазначають енергетики, це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.
Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію, – зазначають фахівці ДТЕК.
Тому радимо зарядити телефони та повербанки!
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