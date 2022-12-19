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Чи діють сьогодні у Дніпрі та області графіки відключення світла

Сьогодні 11:19
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Сьогодні на Дніпропетровщині можуть вимкнути світло у будь-який момент, адже в регіоні застосовані екстрені відключення світла.

Новости Днепра про Чи діють сьогодні у Дніпрі та області графіки відключення світла

Відповідно – графіки стабілізаційних відключень наразі не діють!

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Як зазначають енергетики, це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.

Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію, – зазначають фахівці ДТЕК.

Тому радимо зарядити телефони та повербанки!

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Новости Днепра про Чи діють сьогодні у Дніпрі та області графіки відключення світлаУкраїнська

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