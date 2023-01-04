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Чи будуть у дніпрян додаткові вихідні на Різдво

Сьогодні 16:52
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Цього року Різдво випало на суботу, 7 січня.

Новости Днепра про Чи будуть у дніпрян додаткові вихідні на Різдво

А ми звикли, якщо свято припадає на суботу або неділю – відпочиваємо ще й у понеділок.

Тому розповідаємо, чи буде у дніпрян додатковий вихідний.

В Україні на час дії воєнного стану святкові дні не є вихідними і не переносяться на наступний день після святкового або неробочого. Тому понеділок, 9 січня, буде звичайним робочим днем.

Загалом у цьому місяці у дніпрян будуть ще 8 вихідних: 7 та 8, 14 та 15, 21 та 22, 28 та 29 січня.

Новости Днепра про Чи будуть у дніпрян додаткові вихідні на Різдво

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