Чи будуть у дніпрян додаткові вихідні на Різдво

А ми звикли, якщо свято припадає на суботу або неділю – відпочиваємо ще й у понеділок.
Тому розповідаємо, чи буде у дніпрян додатковий вихідний.
В Україні на час дії воєнного стану святкові дні не є вихідними і не переносяться на наступний день після святкового або неробочого. Тому понеділок, 9 січня, буде звичайним робочим днем.
Загалом у цьому місяці у дніпрян будуть ще 8 вихідних: 7 та 8, 14 та 15, 21 та 22, 28 та 29 січня.
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