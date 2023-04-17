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Чи будуть у “Дії” розсилати повістки: що кажуть у Раді

Сьогодні 11:18
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Повістки у застосунку “Дія” поки не будуть запускати. Проте у майбутньому цю ініціативу можуть реалізувати в Україні.

Про це в ефірі телемарафону заявив член Комітету ВР з питань нацоборони Федор Веніславський.

За його словами, наразі Україна не має технічної можливості, щоб оцифрувати військовий облік і запустити повістки у “Дії”. Проте парламентарій припускає, що у майбутньому цю ініціативу реалізують.

Потенційно в майбутньому ми маємо до цього прийти, оскільки цифровізація передбачає спрощення всіх дій і паперові повістки точно мають піти у минуле. Але на сьогодні це проєкти не в короткостроковій перспективі, – заявив Веніславський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Мінцифри розповіли, чи будуть вручати повістки через месенджери.

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