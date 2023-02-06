Чи будуть сьогодні у Дніпрі вимикати світло

На понеділок, 6 лютого, НЕК “Укренерго” надала обмеження споживання для Дніпропетровської області лише на період з 06:00 до 24:00. Тому у цей час світло вимикатимуть згідно зі стабілізаційними графіками. Знайти їх можна тут.
Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.
Якщо вас обслуговує ЦЕК, перевіряйте ймовірні відключення світла тут.
Бережіть себе та помірно споживайте електроенергію!
Віримо в перемогу!
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