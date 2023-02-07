Чи будуть сьогодні у Дніпрі вимикати світло та де подивитися графіки

У Дніпрі та області сьогодні, 7 лютого, застосовані стабілізаційні відключення світла.

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Тому графіки діють. Подивитися їх можна:

тут, якщо ви абонент ДТЕК;

тут, якщо ви абонент ЦЕК.

Бережіть себе та помірно споживайте електроенергію! Віримо в перемогу! – зазначили енергетики.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області може погіршитися ситуація зі світлом: причини.

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