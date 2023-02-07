Чи будуть сьогодні у Дніпрі вимикати світло та де подивитися графіки

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.
Тому графіки діють. Подивитися їх можна:
Бережіть себе та помірно споживайте електроенергію! Віримо в перемогу! – зазначили енергетики.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області може погіршитися ситуація зі світлом: причини.
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