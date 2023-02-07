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Чи будуть сьогодні у Дніпрі вимикати світло та де подивитися графіки

Сьогодні 11:40
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У Дніпрі та області сьогодні, 7 лютого, застосовані стабілізаційні відключення світла.

Новости Днепра про Чи будуть сьогодні у Дніпрі вимикати світло та де подивитися графіки

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Тому графіки діють. Подивитися їх можна:

  • тут, якщо ви абонент ДТЕК;
  • тут, якщо ви абонент ЦЕК.

Бережіть себе та помірно споживайте електроенергію! Віримо в перемогу! – зазначили енергетики.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області може погіршитися ситуація зі світлом: причини. 

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