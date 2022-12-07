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Чи будуть курсувати трамваї та тролейбуси у Дніпрі в четвер

Сьогодні 18:00
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У четвер, 8 грудня, у Дніпрі тролейбусні та трамвайні маршрути працювати не будуть.

Новости Днепра про Чи будуть курсувати трамваї та тролейбуси у Дніпрі в четвер

Про це повідомляє департамент транспорту Дніпровської міської ради.

Причина – проблеми з енергопостачанням.

Зазначається, що всі автобусні маршрути за напрямками електротранспорту додатково посилені.

Про будь-які зміни буде повідомлено додатково.

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Новости Днепра про Чи будуть курсувати трамваї та тролейбуси у Дніпрі в четверУкраїнська

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