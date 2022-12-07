Чи будуть курсувати трамваї та тролейбуси у Дніпрі в четвер

Про це повідомляє департамент транспорту Дніпровської міської ради.
Причина – проблеми з енергопостачанням.
Зазначається, що всі автобусні маршрути за напрямками електротранспорту додатково посилені.
Про будь-які зміни буде повідомлено додатково.
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