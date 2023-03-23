Чи будуть довгі вихідні на Великдень цього року: що треба знати дніпрянам

Стало остаточно відомо, скільки днів мешканці України відпочиватимуть на Великдень у 2023 році.

Цього року Великдень припадає на 16 квітня (у православних) та на 9 квітня (у католиків).

Зазвичай на свято Воскресіння Господнього українці звикли відпочивати три дні – через правило, згідно з яким святковий день, що припадає на вихідні, переноситься на інший будній день.

Однак цього року все буде інакше. Через воєнний стан перенесення святкових дат на будні дні не проводиться, тому три вихідні дні очікувати не варто.

Відповідно до статті 6 Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах військового стану” дія статті 73 КЗпП, що дає право на додатковий вихідний, скасовується. Понеділок 17 квітня 2023 року буде звичайним буднім днем. Час для довгих свят в Україні настане лише після закінчення війни.

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