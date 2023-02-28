Чи будуть дніпряни сьогодні з водою, світлом та теплом: офіційно

Сьогодні, 28 лютого, Дніпро буде зі світлом. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і не прогнозується. Імпорт електроенергії зі Словаччини на сьогодні наближається до нуля.

Станом на 06:00 у Дніпрі комунальне господарство працює стабільно. Об’єкти критичної інфраструктури, медичні заклади та містяни з теплом і водою.

Працюють також всі підвищувальні насосні станції.

На цей час у роботі всі котельні та тепло-розподільчі пункти (ТРП) всіх теплопостачальних підприємств міста: КП «Теплоенерго», КП «Коменергосервіс», КП «Жилсервіс Дніпро».

За минулу добу аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» очистили 25 засмічень на каналізаційних мережах , а також усунули 15 пошкоджень на мережах водовідведення. Серед них:

на підвищувальній насосній станції (ПНС) по вул. Василя Тютюнника, 11.

просп. Дмитра Яворницького, 55.

бульвару Слави, 7.

с. Новоолександрівка по вул. Набережна, 56.

На всіх 40 взятих напередодні в роботу об’єктах водопостачання відновлено.

Сьогодні аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» також будуть працювати на ліквідації засмічень на мережах водовідведення та виявлених пошкодженнях мереж водопостачання. Зокрема, у с. Новоолександрівка по вул. Лугова, жителі якої тимчасово без води. Протягом дня на цьому об’єкті планують завершити роботи.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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