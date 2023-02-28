Чи будуть дніпряни сьогодні з водою, світлом та теплом: офіційно - Днепр Инфо
Чи будуть дніпряни сьогодні з водою, світлом та теплом: офіційно
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Сегодня 08:30

Сьогодні, 28 лютого, Дніпро буде зі світлом. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і не прогнозується. Імпорт електроенергії зі Словаччини на сьогодні наближається до нуля.

Новости Днепра про Чи будуть дніпряни сьогодні з водою, світлом та теплом: офіційно

Станом на 06:00 у Дніпрі комунальне господарство працює стабільно. Об’єкти критичної інфраструктури, медичні заклади та містяни з теплом і водою.

Працюють також всі підвищувальні насосні станції. 

На цей час у роботі всі котельні та тепло-розподільчі пункти (ТРП) всіх теплопостачальних підприємств міста: КП «Теплоенерго», КП «Коменергосервіс», КП «Жилсервіс Дніпро».

За минулу добу аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» очистили 25 засмічень на каналізаційних мережах , а також усунули 15 пошкоджень на мережах водовідведення. Серед них:

  • на підвищувальній насосній станції (ПНС) по вул. Василя Тютюнника, 11.
  • просп. Дмитра Яворницького, 55.
  • бульвару Слави, 7.
  • с. Новоолександрівка по вул. Набережна, 56.

На всіх 40 взятих напередодні в роботу об’єктах водопостачання відновлено.

Сьогодні аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» також будуть працювати на ліквідації засмічень на мережах водовідведення та виявлених пошкодженнях мереж водопостачання. Зокрема, у с. Новоолександрівка по вул. Лугова, жителі якої тимчасово без води. Протягом дня на цьому об’єкті планують завершити роботи.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12
  • (095) 732-12-12   
  • (096) 732-12-12    
  • (073) 732-12-12

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