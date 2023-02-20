Чи буде у дніпрян додатковий вихідний на 8 березня

Однак відповідно до статті 6 Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” під час воєнного стану додаткові вихідні скасовуються.
Тому, на жаль, офіційного вихідного 8 березня дніпряни не отримають. Утім, рішення про надання вихідного дня кожен роботодавець приймає індивідуально. У недержавних компаніях працівникам можуть (але не зобов’язані) схвалити вихідний на Міжнародний жіночий день.
Зазначимо, крім 8 березня, вихідних 2023 року також не буде на Великдень, Трійцю і День незалежності України. Однак якщо воєнний стан на той час закінчиться, то українцям повернуть дні відпочинку.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні пропонують скасувати 8 березня.
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