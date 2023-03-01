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  • Чи буде Дніпро забезпечене світлом, водою та теплом: ситуація на ранок 1 березня

Чи буде Дніпро забезпечене світлом, водою та теплом: ситуація на ранок 1 березня

Сьогодні 08:30
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Сьогодні, 1 березня, Дніпро забезпечений світлом, водою та теплом.

Новости Днепра про Чи буде Дніпро забезпечене світлом, водою та теплом: ситуація на ранок 1 березня

Станом на 6:00 у Дніпрі у звичному режимі працюють об’єкти теплопостачання КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс-Дніпро». Теплом забезпечені всі будинки, які обслуговують котельні та тепло-розподільчі пункти цих КП.

Вночі через аварію на електромережі було зупинено роботу 1 будинкової котельні та 2 теплорозподільчих пунктів КП «Теплоенерго» по вул. Запорізьке шосе. Над усуненням проблеми працювала приватна енергопостачальна компанія.
Наразі робота будинкової котельні та ТРП відновлена. Теплопостачання мешканцям надходить без проблем. 

Всі районні, квартальні та будинкові котельні, а також теплорозподільчі пункти КП «Теплоенерго» в роботі. Теплопостачання дніпрянам забезпечено в повному обсязі. Аварійні ситуації на мережах теплопостачання відсутні.

Проблеми з водопостачанням у Дніпрі відсутні. Всі підвищувальні насосні станції працюють та повністю забезпечують подачу води у будинки дніпрян. Аварійні ситуації на мережах водопостачання у місті не зафіксовані.

За минулу добу, 28 лютого, завдяки напруженій роботі комунальних служб було усунуто 33 засмічення на каналізаційних мережах водовідведення, а також ліквідовано 10 пошкоджень на мережах водопостачання. Найсерйозніше з них було на вул. Ламана, 17.

За завданням міського голови Бориса Філатова всі комунальні служби Дніпра мають всю необхідну техніку та матеріали. Завдяки цьому вони можуть швидко та якісно виконувати будь-які ремонти на комунальних мережах.

Також сьогодні ліміти споживання електроенергії для Дніпропетровської області відсутні. Це означає, що відключень світла протягом дня у Дніпрі не буде.

Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:  

  • (056) 732-12-12  
  • (095) 732-12-12  
  • (096) 732-12-12  
  • (073) 732-12-12

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Новости Днепра про Чи буде Дніпро забезпечене світлом, водою та теплом: ситуація на ранок 1 березняУкраїнська Новости Днепра про Чи буде Дніпро забезпечене світлом, водою та теплом: ситуація на ранок 1 березняРусский

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