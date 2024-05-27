Чи безпечно кататися на атракціонах на Монастирському острові у Дніпрі: результати перевірки

У Дніпрі перевірили атракціони на Монастирському острові.

За даними комісії, яку створили у КП «Міська інфраструктура», кататися на атракціонах на Монастирському острові у парку Шевченка безпечно. Перевіряли технічний стан каруселей та їх зовнішній вигляд. Також звертали увагу на наявність усіх необхідних документів для ведення комерційної діяльності і наявність засобів протипожежної безпеки.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Один з власників атракціонів Максим Лущан показав усі дозвільні документи, які підтвердили безпечність атракціонів. Він також додав, що всі спорудження раз на два роки проходять експертну оцінку.

«Всі атракціони абсолютно безпечні. Кожного року проходимо експертний технічний огляд. Раз на 2 роки проходять всі атракціони експертну оцінку. Також проходять перевірки з пожежної безпеки, заземлення тощо. Все це заноситься до відповідного паспорту. Документ є прямим доказом того, що атракціонами можна користуватись. А якщо комісія вирішить, що є якісь недоліки, нам дається 2-3 дні на усунення. Оскільки у парку працюємо більше, ніж 25 років, то з кожним роком цих зауважень все менше і менше», – розповів Максим Лущан.

За словами директора департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради Володимира Чорного, атракціони також перевірили у парку Зелений Гай, сквері Івана Старова, парку Глоби і парку ім. Писаржевського. Користуватися ними безпечно.

1 червня у парках Дніпра стартує літній сезон. Він триватиме до жовтня за умови хорошої погоди. В цей період для дітей будуть проводити різні заходи.

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