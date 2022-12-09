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Чотири пріоритети: в Україні визначили, хто і в яку чергу отримуватиме світло

Сьогодні 19:45
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В Україні визначили пріоритетні групи для отримання електроенергії в умовах обмеженого споживання.

Новости Днепра про Чотири пріоритети: в Україні визначили, хто і в яку чергу отримуватиме світло

Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що українці протягом усієї зими житимуть в умовах обмеженого споживання електроенергії.

Так, держава та уряд систематизують процес щодо того, хто насамперед отримуватиме електроенергію.

Шмигаль доручив міністру енергетики розробити та подати на розгляд Кабміну чіткі пріоритети включення електропостачання.

  • Перший пріоритет – це критична інфраструктура, зокрема об’єкти водо-, теплопостачання та лікарні.
  • Другий пріоритет – це об’єкти військово-промислового комплексу, що працюють на оборону країни. Принцип “все для фронту” залишається абсолютно незмінним.
  • Третій пріоритет – це бізнес, який виготовляє критично важливі товари та продукти, як хлібопекарні та молокозаводи.
  • Четвертий пріоритет – житловий сектор.

За словами Шмигаля, лише після включення цих чотирьох груп електроенергія має постачатись на інші об’єкти. Він вважає це справедливим підходом, який дозволить Україні вистояти взимку.

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Новости Днепра про Чотири пріоритети: в Україні визначили, хто і в яку чергу отримуватиме світлоУкраїнська Новости Днепра про Чотири пріоритети: в Україні визначили, хто і в яку чергу отримуватиме світлоРусский

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