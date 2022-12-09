Чотири пріоритети: в Україні визначили, хто і в яку чергу отримуватиме світло

Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він зазначив, що українці протягом усієї зими житимуть в умовах обмеженого споживання електроенергії.
Так, держава та уряд систематизують процес щодо того, хто насамперед отримуватиме електроенергію.
Шмигаль доручив міністру енергетики розробити та подати на розгляд Кабміну чіткі пріоритети включення електропостачання.
За словами Шмигаля, лише після включення цих чотирьох груп електроенергія має постачатись на інші об’єкти. Він вважає це справедливим підходом, який дозволить Україні вистояти взимку.
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