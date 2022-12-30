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Чортово колесо біля ЦУМу та сані з кіньми: 7 рідкісних фото Нового року у Дніпрі минулого століття

Сьогодні 17:59
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Ялинку в будинку на Новий рік могли дозволити собі лише дуже заможні громадяни Дніпра, а вбирали її цукерками, фруктами та печивом. А традиція встановлювати ялинку у парку виникла у Дніпрі майже 50 років тому, до цього її встановлювали на головній міській площі. Журналісти dnepr.info дізналися, як у Дніпрі відзначали зимові свята майже 100 років тому.

Новости Днепра про Чортово колесо біля ЦУМу та сані з кіньми: 7 рідкісних фото Нового року у Дніпрі минулого століття

Щоб купити ялинку, треба було йти на Нижньо-Троїцький ринок, їх продавали тільки там. Але виїхавши за кілька верст від міста місцевий мешканець міг зрубати собі будь-яке новорічне деревце. Лісгоспів, ліцензій на вирубку ялинок та спеціально вирощених для Нового року дерев тоді не було, кожен «дістав» вічнозелене дерево як міг. Якщо дозволяли гроші – купував, якщо ні – вирубував.

Ялинкових прикрас тоді не випускали, тому ялинку прикрашали цукерками, печивами, яблуками, а також саморобними ляльками та вирізаними з паперу сніжинками. Дітям дарували солодощі або фрукти, дорослим  – листівки з побажаннями.

Новости Днепра про Чортово колесо біля ЦУМу та сані з кіньми: 7 рідкісних фото Нового року у Дніпрі минулого століття

Новорічних загальноміських гулянь не було, на вулиці ялинку для містян ніхто не встановлював. Лісову красуню ставили у нинішньому Палаці студентів, але помилуватися нею могли лише люди з грошима, простих мешканців Дніпра туди не пускали. Частина людей відзначала свято вдома, частина – збиралася у клубах, ресторанах та театрах.

Новости Днепра про Чортово колесо біля ЦУМу та сані з кіньми: 7 рідкісних фото Нового року у Дніпрі минулого століття

Після Другої світової війни ялинки стали масово встановлювати в театрах та клубах, для громадян влаштовувалися масштабні новорічні свята, але вже у 1960-х роках ялинки їхніх приміщень перейшли на вулицю і стали міськими. У Дніпрі місцем, де вперше встановили міську ялинку, була площа Героїв Майдану. Чи не єдиний атракціон того часу для дітей – прогулянка у санях, запряжених конем.

Новости Днепра про Чортово колесо біля ЦУМу та сані з кіньми: 7 рідкісних фото Нового року у Дніпрі минулого століття

Також для розваг мешканців на площі встановлювали «Чортове колесо», але воно було невеличкого розміру.

Новости Днепра про Чортово колесо біля ЦУМу та сані з кіньми: 7 рідкісних фото Нового року у Дніпрі минулого століття

1974 року ялинку вперше встановили у парку Глоби, і кілька десятиліть головна ялинка міста знаходилася тільки там. Зазвичай новорічне дерево в парку було висотою близько 25 метрів, щоб було добре видно з різних точок у місті, а для його «створення» використовувалося близько 12 тис ялинових та соснових гілок.

Новости Днепра про Чортово колесо біля ЦУМу та сані з кіньми: 7 рідкісних фото Нового року у Дніпрі минулого століття

Прикрашали її сотнями іграшок і кілометрами гірлянд, що світилися. Також встановлювали ялинки і в інших парках Дніпра: Шевченка, Гагаріна, Дубініна, але вони не були такими високими та яскравими.

Новости Днепра про Чортово колесо біля ЦУМу та сані з кіньми: 7 рідкісних фото Нового року у Дніпрі минулого століття

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

 

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Новости Днепра про Чортово колесо біля ЦУМу та сані з кіньми: 7 рідкісних фото Нового року у Дніпрі минулого століттяУкраїнська Новости Днепра про Чортово колесо біля ЦУМу та сані з кіньми: 7 рідкісних фото Нового року у Дніпрі минулого століттяРусский

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