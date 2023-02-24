Чорнобаївка, єнот з Херсона та міст у Криму: добірка мемів від незламних за 2022 рік в Україні

Сьогодні рік з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За ці 365 днів країна пережила багато важких моментів, але також було багато радості та перемог. І українці були б не українцями, якби не жартували навіть під час війни. Журналісти dnepr.info зібрали добірку найпам'ятніших мемів, які були придумані українцями за цей рік війни.

До величезної кількості фейків про Україну на початку минулого року Росія додала ще один – про наявність бойових птахів, завдання яких знищувати окупантів.

У квітні було затримано Віктора Медведчука. Його дружина Оксана Марченко одразу почала звертатися до президентів різних країн із проханням вплинути на українського гаранта та змусити Зеленського відпустити Медведчука.

Навесні цього року у Львові побувала з візитом посол доброї волі ООН Анжеліна Джолі. Вона зайшла в кафе, але хлопець, який сидів за сусіднім столиком, був так захоплений чимось у телефоні, що не помітив актрису. Ситуація відразу перетворилася на велику кількість мемов.

Борис Джонсон – великий друг України, який за останній рік кілька разів приїжджав на зустріч до президента Володимира Зеленського. Цей мем з’явився після того, як у Києві побували канцлер Шольц, президент Макрон і Прем’єр-міністр Драгі, а на наступний день до столиці приїхав Джонсон.

Незважаючи на регулярний запуск ракет окупантами «Кинджали», «Іскандери» та інші не змогли перешкодити українцям висадити на городі врожай.

Понад 20 разів окупанти ставили свою техніку та розміщували живу силу в аеропорту в Чорнобаївці, що на Херсонщині. І всі рази по ним прицільно били наші війська. Бажання ворога стояти виключно в цьому аеропорту і не міняти місце дислокації стало мемом.

На початку серпня Україні вдалося завдати удару по аеродрому в Саках, що в Криму, знищивши близько 10 літаків.

Вибухи в Криму сталися майже відразу після заяви путіна про те, що «справжню війну Росії ще не починала».

У вересні ЗСУ провели неймовірну військову операцію та блискавично звільнили майже всю Харківську область.

Окупанти, бачачи наш наступ, спішно ретирувалися, кинувши всю свою техніку.

У вересні стало відомо, що в Росії оголосили мобілізацію і планують призвати 300 тис людей. Незважаючи на таку неприємну новину, українці все ж таки відреагували на неї з гумором.

У жовтні у Криму був вибух на Керчинському мості.

Росія неодноразово заявляла, що до Херсона вона прийшла «назавжди», але ЗСУ довели протилежне.

Втікаючи з Херсона, окупанти вкрали єнота із зоопарку. Безглуздість ситуації відразу стала мемом.

Наприкінці грудня позначка кількості знищеної живої сили ворога досягла позначки 100 тис осіб.

У мережі відразу ж з’явилося багато мемів із цією цифрою та Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі інформуючи про переговори з тією чи іншою стороною, а також про ситуацію на фронті часто публікує одні смайлики, без тексту, що також стало приводом для жартів.

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