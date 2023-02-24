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Чорнобаївка, єнот з Херсона та міст у Криму: добірка мемів від незламних за 2022 рік в Україні

Сьогодні 13:14
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Сьогодні рік з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За ці 365 днів країна пережила багато важких моментів, але також було багато радості та перемог. І українці були б не українцями, якби не жартували навіть під час війни. Журналісти dnepr.info зібрали добірку найпам'ятніших мемів, які були придумані українцями за цей рік війни.

Новости Днепра про Чорнобаївка, єнот з Херсона та міст у Криму: добірка мемів від незламних за 2022 рік в Україні

До величезної кількості фейків про Україну на початку минулого року Росія додала ще один – про наявність бойових птахів, завдання яких знищувати окупантів.

Новости Днепра про Чорнобаївка, єнот з Херсона та міст у Криму: добірка мемів від незламних за 2022 рік в Україні

У квітні було затримано Віктора Медведчука. Його дружина Оксана Марченко одразу почала звертатися до президентів різних країн із проханням вплинути на українського гаранта та змусити Зеленського відпустити Медведчука.

Новости Днепра про Чорнобаївка, єнот з Херсона та міст у Криму: добірка мемів від незламних за 2022 рік в Україні

Навесні цього року у Львові побувала з візитом посол доброї волі ООН Анжеліна Джолі. Вона зайшла в кафе, але хлопець, який сидів за сусіднім столиком, був так захоплений чимось у телефоні, що не помітив актрису. Ситуація відразу перетворилася на велику кількість мемов.

Новости Днепра про Чорнобаївка, єнот з Херсона та міст у Криму: добірка мемів від незламних за 2022 рік в Україні

Борис Джонсон – великий друг України, який за останній рік кілька разів приїжджав на зустріч до президента Володимира Зеленського. Цей мем з’явився після того, як у Києві побували канцлер Шольц, президент Макрон і Прем’єр-міністр Драгі, а на наступний день до столиці приїхав Джонсон.

Новости Днепра про Чорнобаївка, єнот з Херсона та міст у Криму: добірка мемів від незламних за 2022 рік в Україні

Незважаючи на регулярний запуск ракет окупантами «Кинджали», «Іскандери» та інші не змогли перешкодити українцям висадити на городі врожай.

Новости Днепра про Чорнобаївка, єнот з Херсона та міст у Криму: добірка мемів від незламних за 2022 рік в Україні

Понад 20 разів окупанти ставили свою техніку та розміщували живу силу в аеропорту в Чорнобаївці, що на Херсонщині. І всі рази по ним прицільно били наші війська. Бажання ворога стояти виключно в цьому аеропорту і не міняти місце дислокації стало мемом.

Новости Днепра про Чорнобаївка, єнот з Херсона та міст у Криму: добірка мемів від незламних за 2022 рік в Україні

На початку серпня Україні вдалося завдати удару по аеродрому в Саках, що в Криму, знищивши близько 10 літаків.

Новости Днепра про Чорнобаївка, єнот з Херсона та міст у Криму: добірка мемів від незламних за 2022 рік в Україні

Вибухи в Криму сталися майже відразу після заяви путіна про те, що «справжню війну Росії ще не починала».

Новости Днепра про Чорнобаївка, єнот з Херсона та міст у Криму: добірка мемів від незламних за 2022 рік в Україні

У вересні ЗСУ провели неймовірну військову операцію та блискавично звільнили майже всю Харківську область.

Новости Днепра про Чорнобаївка, єнот з Херсона та міст у Криму: добірка мемів від незламних за 2022 рік в Україні

Окупанти, бачачи наш наступ, спішно ретирувалися, кинувши всю свою техніку.

Новости Днепра про Чорнобаївка, єнот з Херсона та міст у Криму: добірка мемів від незламних за 2022 рік в Україні

У вересні стало відомо, що в Росії оголосили мобілізацію і планують призвати 300 тис людей. Незважаючи на таку неприємну новину, українці все ж таки відреагували на неї з гумором.

Новости Днепра про Чорнобаївка, єнот з Херсона та міст у Криму: добірка мемів від незламних за 2022 рік в Україні

У жовтні у Криму був вибух на Керчинському мості.

Новости Днепра про Чорнобаївка, єнот з Херсона та міст у Криму: добірка мемів від незламних за 2022 рік в Україні

Росія неодноразово заявляла, що до Херсона вона прийшла «назавжди», але ЗСУ довели протилежне.

Новости Днепра про Чорнобаївка, єнот з Херсона та міст у Криму: добірка мемів від незламних за 2022 рік в Україні

Втікаючи з Херсона, окупанти вкрали єнота із зоопарку. Безглуздість ситуації відразу стала мемом.

Новости Днепра про Чорнобаївка, єнот з Херсона та міст у Криму: добірка мемів від незламних за 2022 рік в Україні

Наприкінці грудня позначка кількості знищеної живої сили ворога досягла позначки 100 тис осіб.

Новости Днепра про Чорнобаївка, єнот з Херсона та міст у Криму: добірка мемів від незламних за 2022 рік в Україні

У мережі відразу ж з’явилося багато мемів із цією цифрою та Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Новости Днепра про Чорнобаївка, єнот з Херсона та міст у Криму: добірка мемів від незламних за 2022 рік в Україні

Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі інформуючи про переговори з тією чи іншою стороною, а також про ситуацію на фронті часто публікує одні смайлики, без тексту, що також стало приводом для жартів.

Новости Днепра про Чорнобаївка, єнот з Херсона та міст у Криму: добірка мемів від незламних за 2022 рік в Україні

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Новости Днепра про Чорнобаївка, єнот з Херсона та міст у Криму: добірка мемів від незламних за 2022 рік в УкраїніУкраїнська Новости Днепра про Чорнобаївка, єнот з Херсона та міст у Криму: добірка мемів від незламних за 2022 рік в УкраїніРусский

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