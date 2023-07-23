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Чорно-білий Катеринослав: у мережі показали найстаріше фото Дніпра

Сьогодні 13:58
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У мережі показали одну з найстаріших світлин Дніпра, а точніше на той момент ще Катеринослава. Знімок було зроблено приблизно у 1840 році.

Новости Днепра про Чорно-білий Катеринослав: у мережі показали найстаріше фото Дніпра

Знімок знайшов та оприлюднив Олександр Волок, який захоплюється історією Дніпра та збирає цікавій факти про місто і його архівні кадри. 

Про те, що фото було зроблено у 1840 році говорить, зокрема, відповідний, хоч і ледь помітний підпис на папері. 

Нагадаємо, місто Катеринослав засноване на землях тільки-но знищеної Запорозької Січі у 1776 у пониззі р. Самари. Вже у 1787 перенесено на теперішнє місце на Дніпрі, поряд з козацькою слободою Половицею (зараз — середмістя сучасного Дніпра). Також на території сучасного міста на той час вже існувала низка козацьких поселень (містечко Нові Кодаки та інші).

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Новости Днепра про Чорно-білий Катеринослав: у мережі показали найстаріше фото ДніпраУкраїнська Новости Днепра про Чорно-білий Катеринослав: у мережі показали найстаріше фото ДніпраРусский

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