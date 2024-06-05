“Чорні археологи” повандалили національну пам’ятку на Дніпропетровщині

Курган піддався атаці "чорних археологів"

У Нікопольському районі Дніпропетровської області невідомі розрили курган «Нечаєва могила». Про це повідомили в організації «Української природоохоронної групи», експерти якої побували на місці.

Зазначимо, що цей курган є меморіалом жертвам Другої світової війни. Перед ним є обеліск, встановлені таблички з іменами загиблих. На нього зроблені східці. « Чорні копачі» на території кургану облаштували табір біля меморіального комплексу, викопали туалет, плівкою накрили намети.

«Нечаєва могила» — найвищий курган в Україні, який зберігся. Ми повинні навколо нього обережно ходити, його оберігати. Це пам’ятка археології, яка оберігається законом. А тут невідомі люди копають. Ні поліція, ні тероборона цього не бачать. А копають кілька місяців, облаштували собі житло прямо на меморіалі війни.

Тому ми вирішили туди поїхати. Що ми побачили – курган копається. Чорними археологами. Тобто зверху — дірка, 2х2 метри й метрів 10 вглиб. Ґрунт вони вивалили на поверхню кургану, тобто вони копали, кидали його, і він скотився вниз. Верхівка й схили кургану – це бур’яни. Знизу ще залишилися степові види рослин: півники, типчак. Зазвичай, якщо кургани не чіпати, то вони всі покриваються степом, у тому числі і рідкісними видами. Оскільки величезна кількість землі — десятки тонн — була викинута згори униз, зрозуміло, що степові види під нею були знищені», — пише Іван Мойсієнко, співзасновник Української природоохоронної групи, на офіційному сайті організації.

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