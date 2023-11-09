«Чорна п’ятниця» у Дніпрі: де ловити знижки у твоєму місті

Корисна інформація!

«Чорна п’ятниця» — чудова можливість купити бажані товари з великими знижками та зекономити. За підрахунками експертів, чимало мешканців Дніпра та області планують скористатися пропозиціями найграндіознішого сейлу року. Найбільш актуальними для споживачів є купівля побутової техніки та гаджетів, товарів для краси та здоров’я, побутової хімії, автотоварів, побутової хімії, дитячих іграшок, дрібної електроніки тощо. Де ловити найбільш привабливі знижки у місті? Яка стратегія допоможе зробити покупки з максимальною вигодою для себе? Відповіді на ці питання у статті!

Black Friday у Дніпрі: що пропонують магазини?

«Чорна п’ятниця» — подія, на яку очікують ритейлери та покупці, тож більшість магазинів підготували для споживачів цікаві пропозиції зі значними знижками. На думку експертів, найвигідніше у Дніпрі буде купувати такі товари:

доглядальні засоби для тіла, обличчя, волосся;

декоративну косметику;

парфумерію;

побутову хімію та товари для дому;

вітаміни та дієтичні добавки;

посуд;

текстиль;

дрібну електроніку;

шини, чохли та килимки для автівок;

трикотаж та білизну;

базовий одяг.

Натомість анонсовані знижки на побутову техніку та гаджети не будуть такими значними, як би хотілося покупцям. На жаль, більшість ритейлерів вдасться до поширеної в Україні практики: за кілька тижнів до «чорної п’ятниці» штучно завищить ціни, а тоді знизить їх до середньоринкових. Тож суттєво зекономити навряд чи вдасться. Те ж саме можна сказати про купівлю сезонного одягу та взуття: більшість продавців не знизить ціни більш ніж на 10–15%.

Де можна знайти найкращі пропозиції знижок?

Кожен, хто хоче добре зекономити під час «чорної п’ятниці», має починати діяти заздалегідь та знайти найвигідніші пропозиції, поки ними не встигли скористатися інші покупці. Радимо шукати знижки у таких місцях:

розділ «Чорна п’ятниця» в улюбленому інтернет-магазині;

соціальні мережі ритейлерів;

сайти-агрегатори промокодів.

Ще одна невелика порада: обов’язково підпишіться на розсилку улюблених інтернет-магазинів, якщо ще цього не зробили. Справа у тому, що лояльній аудиторії вони пропонують додаткові знижки та завчасно повідомляють про найгарячіші пропозиції.

Як правильно підготуватися до Black Friday у Дніпрі?

Щоб здійснити покупки з максимальною вигодою для себе, важливо почати підготовку заздалегідь та діяти на холодну голову. Запам’ятайте декілька важливих правил, які обов’язково допоможуть зробити вдалі покупки.

Складіть список бажаних покупок. У перший день кількість акційних пропозицій від магазинів буквально збиває з ніг, і покупці втрачають голову та здійснюють імпульсивні покупки. Радимо скласти список дійсно потрібних речей і в першу чергу шукати знижки на них.

Перевіряйте ціни. Це допоможе уникнути маніпуляцій з боку недобросовісних продавців. Приблизно за 2 місяці до старту «чорної п’ятниці» запишіть ціни всіх товарів, які б хотіли придбати, а потім порівняйте їх з акційними. Це дає змогу відразу побачити завищення вартості недобросовісними продавцями.

Відслідковуйте бажані товари у декількох магазинах. У різних мережах той самий товар має різний цінник, тож доцільно купувати там, де ціна найбільш приваблива.

Довіряйте перевіреним інтернет-магазинам. Вони дбають про свою репутацію та пропонують покупцям якісні та оригінальні товари зі знижками. Також, купуючи у перевірених продавців, ви гарантовано не зіштовхнетесь з шахрайством.

І, насамкінець, ще одна порада: заздалегідь ознайомтеся з каталогами магазинів та збережіть посилання на усі товари, які ви хочете купити з нагоди «чорної п’ятниці». Це заощадить час на пошуки в майбутньому та дасть змогу швидше приймати рішення щодо покупок.

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