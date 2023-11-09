«Чорна п’ятниця» у Дніпрі: де ловити знижки у твоєму місті

«Чорна п’ятниця» — чудова можливість купити бажані товари з великими знижками та зекономити. За підрахунками експертів, чимало мешканців Дніпра та області планують скористатися пропозиціями найграндіознішого сейлу року. Найбільш актуальними для споживачів є купівля побутової техніки та гаджетів, товарів для краси та здоров’я, побутової хімії, автотоварів, побутової хімії, дитячих іграшок, дрібної електроніки тощо. Де ловити найбільш привабливі знижки у місті? Яка стратегія допоможе зробити покупки з максимальною вигодою для себе? Відповіді на ці питання у статті!
«Чорна п’ятниця» — подія, на яку очікують ритейлери та покупці, тож більшість магазинів підготували для споживачів цікаві пропозиції зі значними знижками. На думку експертів, найвигідніше у Дніпрі буде купувати такі товари:
Натомість анонсовані знижки на побутову техніку та гаджети не будуть такими значними, як би хотілося покупцям. На жаль, більшість ритейлерів вдасться до поширеної в Україні практики: за кілька тижнів до «чорної п’ятниці» штучно завищить ціни, а тоді знизить їх до середньоринкових. Тож суттєво зекономити навряд чи вдасться. Те ж саме можна сказати про купівлю сезонного одягу та взуття: більшість продавців не знизить ціни більш ніж на 10–15%.
Кожен, хто хоче добре зекономити під час «чорної п’ятниці», має починати діяти заздалегідь та знайти найвигідніші пропозиції, поки ними не встигли скористатися інші покупці. Радимо шукати знижки у таких місцях:
Ще одна невелика порада: обов’язково підпишіться на розсилку улюблених інтернет-магазинів, якщо ще цього не зробили. Справа у тому, що лояльній аудиторії вони пропонують додаткові знижки та завчасно повідомляють про найгарячіші пропозиції.
Щоб здійснити покупки з максимальною вигодою для себе, важливо почати підготовку заздалегідь та діяти на холодну голову. Запам’ятайте декілька важливих правил, які обов’язково допоможуть зробити вдалі покупки.
І, насамкінець, ще одна порада: заздалегідь ознайомтеся з каталогами магазинів та збережіть посилання на усі товари, які ви хочете купити з нагоди «чорної п’ятниці». Це заощадить час на пошуки в майбутньому та дасть змогу швидше приймати рішення щодо покупок.Виктория
Автор: