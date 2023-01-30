Чому за світло у Дніпрі стали платити більше: відповідь Yasno

Незважаючи на регулярні, а також аварійні відключення світла у Дніпрі, сума у платіжках за електрику може бути більшою, ніж за аналогічний період минулого року, коли світло не вимикали. Парадокс пояснив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко, що входить до групи ДТЕК. Причина в користувачах послуг, а не в компанії.

Детальне пояснення більшій кількості спалених споживачами кіловат і, як наслідок, більшій цифрі в оплаті послуги, він розписав на своїй сторінці в соціальній мережі. Головна причина – у відкладеному чи підвищеному споживанні електроенергії, після того, як світло з’являється у будинках, і домівках мешканців Дніпра у тому числі.

«Коли світло дають, у розетки включається все – зарядні для телефонів, повербанків, бойлери, пралки, пилососи. Відбувається різкий стрибок споживання. З одного боку таке навантаження може спричинити аварію, через що мешканці знову залишаться без світла. З іншого – таким чином може компенсуватися обсяг електроенергії, який був зекономлений під час відключення. Тому за підсумками місяця виходить, що клієнт використав стільки ж електроенергії, як і у періоди, коли відключення не застосовувалися», – написав Сергій Коваленко.

Він також зазначив, що на кінцевий підсумок суми у платіжці впливає, коли були передані покази лічильника.

«Якщо передавати показання вчасно, у рахунку буде вказана сума лише за фактичне споживання. Якщо показання передаються невчасно, обсяг електроенергії, яку спожив клієнт, визначають за середньодобовим споживанням. Його розраховують залежно від показань, зафіксованих раніше, у минулі періоди.

Тому сума у рахунку може вищою, ніж зазвичай. Навіть якщо через відключення електроенергії споживання загалом за місяць знизилося. Але у тих, хто передає показання вчасно, реальне споживання зараз зменшилося», – зазначив Сергій Коваленко.

Він порадив споживачам розумно користуватися електрикою, вчасно передавати покази та попросив регулярно платити за світло, а також відповів на запитання: якщо після того, як дають світло, споживання електрики зростає, то навіщо його взагалі вимикати.

«Зараз важливе споживання у конкретний момент часу. Тому що виробляються конкретні обсяги електроенергії, які не можна перевищувати», – написав Коваленко.

Його пост набрав кілька сотень лайків та стільки ж коментарів. В основному люди скаржилися на те, що світло відключають весь час одним і тим же будинкам, у квартирах є стрибки напруги, а також сперечалися про ліміти на кожну область.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: