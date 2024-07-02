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Чому в Дніпрі зникає зв’язок під час відключень світла

Сьогодні 16:01
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Мобільні оператори розповіли, чому в Дніпрі немає зв’язку, коли вимкнули світло.

Новости Днепра про Чому в Дніпрі зникає зв'язок під час відключень світла

Серед основних причин — активне і нераціональне користування інтернетом одразу під час відключень. Також — брак часу для повної зарядки акумуляторів, до яких підключенні вишки зв’язку.

Про це розповіли найбільші телекомунікаційні компанії: Vodafone, Київстар і Lіfecell, які працюють у Дніпрі, повідомили у міській раді.

Так, керівник відділу продажів бізнес-ринку «Схід» Vodafone Україна Сергій Терзі зазначив, що робота мобільної мережі орієнтована насамперед на дзвінки та смс-повідомлення. В той час, коли вимикається світло, користувачі замість Wi-Fi починають нераціонально користуватися мобільним інтернетом. Через це закінчується ресурс базових станцій і швидкість обмежується.

У компанії Lіfecell також закликали абонентів відмовитись від перегляду відео, завантаження світлин на мобільному інтернеті під час відключень світла. Хоч по місту розташовані базові станції з генераторами та мобільними батареями, активне користування інтернетом все одно впливає на стабільність зв’язку.

У Київстар же проблеми зі зв’язком виникають через часті відключення світла. Так, акамуляторні батареї, які мають забезпечувати безперебійну роботу мережі протягом 4-х годин після вимкнення світла, не встигають заряджатися. Замість 4-х, вони працюють лише дві години. Аби вирішити цю проблему в Дніпрі планують встановити 24 дизель-генератори.

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