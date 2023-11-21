Чому в Дніпрі в мороз працюють зрошувальні системи

У Дніпрі помітили зрошувальні системи, які працювали в мороз.

Дніпряни помітили на проспекті Олександра Поля працюючі зрошувальні системи. Звичайно це обурило містян, адже на вулиці вже декілька днів мінус. Люди не зовсім розуміють навіщо поливають газони в мороз, тим паче через зайву воду може утворитися ковзанка посеред дороги.

Відео, де видно, як працює зрошувальна система, опублікували в одному із телеграм-каналів.

Як пояснили комунальники, прилади насправді не працювали. Наразі у місті готуються до зими, тому з системи автоматичного поливу видували повітря та воду, яка там залишалась. Саме тому містяни могли бачити пар та нібито полив газону. Після продувки робітники демонтують основні вузли системи.

Роботи мають завершити до кінця листопада.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що дніпряни заборгували за воду рекордну суму – понад 750 млн гривень. Крім цього, у Дніпрі сьогодні немає води у десятках квартир.

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