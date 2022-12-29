Чому у багатьох мешканців Дніпра зникла вода та коли відновлять водопостачання

У Дніпрі та області застосовано екстрені відключення світла. Без напруги вже і водопроводні насосні станції, тому мешканці Дніпра залишилися без води.
Це насамперед стосується жителів ж/м Тополя-1, 2, 3; ж/м Сокіл-1, 2; сел. Мирний; просп. Гагаріна; просп. Дмитрия Яворницького та прилеглих вулиць; вул. Робочої; вул. Криворізької, вул. Титова і прилеглих; просп. Олександра Поля; просп. Богдана Хмельницького та прилеглих вулиць; с. Новоалександрівка; с. Братське; с. Кам’янка; с. Волоське.
Коли саме відновиться водопостачання, поки невідомо, тому краще зробіть запаси води!
Комунальники та енергетики роблять все, щоб якнайшвидше повернути воду, світло та тепло в наші оселі.
Також без води мешканці:
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