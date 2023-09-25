Чому покер називають техаський холдем і як в нього грати?

Покер – захоплююча азартна гра, має безліч варіантів.

Одним із найвідоміших є техаський холдем. Цей варіант названий на честь Техасу, де він народився і здобув велику популярність.

Ця стаття досліджує історію, правила і комбінації техаського холдема, а також пропонує корисні поради для тих, хто прагне навчитися цієї захоплюючої гри.

Історія техаського холдему

Техаський холдем – це найпопулярніша форма покеру, яка зародилася середині 20-го століття в місті Робстаун, Техас. Ця гра виникла на основі численних покерних варіацій, що практикувалися в цьому регіоні, і швидко завоювала величезну популярність завдяки своїй захоплюючій динаміці та стратегічним можливостям.

Проте справжній прорив техаського холдема став можливим, завдяки його включенню до головного події World Series of Poker (WSOP) в Лас-Вегасі у 1967 році. Ця надзвичайна подія, що зібрала найкращих гравців покеру з усього світу, дала можливість техаському холдему виступити на міжнародній арені і довести свою цінність. Відтоді ця варіація покеру визналася найбільш престижною і важливою, а саме техаський холдем став незаперечним королем покерних столів і завоював світову славу.

Одне з основних привабливостей техаського холдема – це його проста для засвоєння, але важка для володіння стратегія. Гравцям доводиться поєднувати в собі навички читання супротивників, математичний розрахунок і рішучість, щоб досягти успіху. І саме ця комбінація робить гру настільки цікавою та захоплюючою для мільйонів гравців у всьому світі.

Правила гри в техаський холдем

Правила гри можуть здатися складними для новачків, але насправді вони відносно прості. Щоб краще зрозуміти цю захопливу гру, давайте розглянемо основні її аспекти та список виграшних комбінації в покері:

Гравці отримують по дві особисті карти (закриті), які вони можуть побачити лише самі. Ці карти визначають їх особисту комбінацію. На столі розкладаються п’ять загальних карт (відкриті), які називаються «комуніті-картами». Варто зазначити, що всі гравці мають можливість використання таких комуніті-карт разом із своїми особистими картами для створення потрібної комбінації. Головною метою гравців є скласти найвищу комбінацію в покері з п’яти карт. Це може бути комбінація, яка включає дві особисті карти і три комуніті-карти, одна особиста карта та чотири комуніті-карти, або ж навіть жодна особиста карта і п’ять комуніті-карт, які дають найкращу комбінацію.

Серед можливих комбінацій варто відзначити:

Пара (пара карт, що мають однаковий ранг).

Дві пари (пара карт, що мають різний ранг).

Трійка (три карти, що мають однаковий ранг).

Стріт (п’ять послідовних карт, які можуть маті будь-які масті).

Флеш (П’ять карт, що мають однакову масть, які можуть не бути послідовними).

Фул-хаус (три карти, що мають однаковий ранг, а також пара карт, що мають інший ранг).

Каре (чотири карти, які мають однаковий ранг).

Рояль-флеш (десятка, валет, дама, король і туз які мають однакову масть).

Читайте також: Як працюють бонуси онлайн-казино.

Ігровий процес техаського холдему

Гра розпочинається з обов’язкових ставок від пари гравців, що знаходяться по ліву руку дилера. Далі всі гравці отримують по парі особистих карт, і розпочинається раунд ставок. Гравці можуть вибирати серед таких дій, як перевірка (не робити ставку), підняття ставки, фолд або колл (прирівнювання ставки інших гравців). Після цього на стіл відкладаються три загальні карти, які називаються «флоп». І знову гравці роблять ставки.

Наступна загальна карта, відома як «терн», розкладається на стіл, і гравці мають можливість зробити ставки. Останнім етапом є відкладення п’ятої загальної карти, яка називається «рівер». Після цього гравці роблять останні ставки перед визначенням переможця.

Поради від професіонала

Зі словами відомого гравця World Series of Poker, Jeffrey Tebben, варто ознайомитися, як з цінними порадами для поліпшення шансів гравця на успіх у грі. Він підкреслює, що успішна гра в техаський холдем потребує великої обережності і аналізу. Важливо не лише уважно грати свої особисті карти, але і вміти читати своїх суперників, використовуючи доступні загальні карти на столі, для створення кращої комбінації в техаському холдемі.

Заключення

Техаський холдем – це захоплюючий та найпопулярніший варіант покеру, який завойовує серця гравців по всьому світу. Вивчення правил і розвиток стратегії цієї гри може принести гравцю не тільки задоволення, але і можливість виграти значні суми грошей.

Матеріал підготував адміністратор порталу Про Інтернет – Антон Савченко.

Українська

Автор: