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Чому на житловому масиві Діївка-1 та на Запорізькому шосе немає води

Вчора 15:34
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Сьогодні, 6 жовтня, у мешканців житлового масиву Діївка-1 та вулиці Запорізьке шосе зникла вода.

Новости Днепра про Чому на житловому масиві Діївка-1 та на Запорізькому шосе немає води

Як повідомили у КП “Дніпроводоканал”, це пов’язано із проведенням аварійних робіт у провулку Зенітному, 3 та на Запорізькому шосе, 11.

Тому припинено водопостачання:

  • ж\м Діївка-1,
  • вул. Запорізьке шосе, 19-45.

Також частково припинено водопостачання вул. Космічної та просп. Праці.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Новости Днепра про Чому на житловому масиві Діївка-1 та на Запорізькому шосе немає води

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі відключили воду тисячам родин: що сталося і коли повернуть водопостачання.

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Новости Днепра про Чому на житловому масиві Діївка-1 та на Запорізькому шосе немає водиУкраїнська Новости Днепра про Чому на житловому масиві Діївка-1 та на Запорізькому шосе немає водиРусский

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