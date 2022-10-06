Чому на житловому масиві Діївка-1 та на Запорізькому шосе немає води

Сьогодні, 6 жовтня, у мешканців житлового масиву Діївка-1 та вулиці Запорізьке шосе зникла вода.

Як повідомили у КП “Дніпроводоканал”, це пов’язано із проведенням аварійних робіт у провулку Зенітному, 3 та на Запорізькому шосе, 11.

Тому припинено водопостачання:

ж\м Діївка-1,

вул. Запорізьке шосе, 19-45.

Також частково припинено водопостачання вул. Космічної та просп. Праці.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі відключили воду тисячам родин: що сталося і коли повернуть водопостачання.

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