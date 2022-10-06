Чому на житловому масиві Діївка-1 та на Запорізькому шосе немає води

Як повідомили у КП “Дніпроводоканал”, це пов’язано із проведенням аварійних робіт у провулку Зенітному, 3 та на Запорізькому шосе, 11.
Тому припинено водопостачання:
Також частково припинено водопостачання вул. Космічної та просп. Праці.
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі відключили воду тисячам родин: що сталося і коли повернуть водопостачання.
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