Чому на виїзді з Дніпра на лівому березі ускладнений рух

Другий день мешканці Дніпра повідомляють про затори на виїзді з міста на лівому березі. У Дніпроводоканалі пояснили, що сталося.

За словами комунальників, наразі на ділянці поблизу будинку на проспекті Слобожанському, 149, ремонтують каналізаційний колектор. Саме тому рух автомобілів на виїзді з міста дещо ускладнений.

Як тільки роботи завершать – нормальний рух буде відновлено.

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