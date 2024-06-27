Чому на Дніпропетровщині відключення світла стали довшими

Відтак світло почали вимикати частіше. Нагадаємо, що з’явилися і нові графіки світла з світло-сірими зонами.
Про це Андрій Терещук написав на своїй сторінці у Facebook.
“Непрості дні. Усі на нервах… Важка ситуація в енергетиці. З понеділка у нашому регіоні відключення світла стали значно частішими та жорсткішими. Дефіцит електроенергії збільшується. Ми вимушені за наказом «Укренерго» вводити додаткові черги відключень. Це стосується і юридичних осіб, і населення”, – зазначив Андрій Верещук.
Він також відповів на питання, чому на Дніпропетровщині посилили графіки, якщо в області не було масштабних обстрілів енергетичної інфраструктури. Андрій Верещук зазначив, що пошкодження енергооб’єктів у одному регіоні впливають на всі інші. Тому світло відключають всюди, аби зберегти систему та дати їй час на відновлення.
“Багато хто запитує: чому посилили графіки, якщо у Дніпропетровській області не було масштабних обстрілів енергетичної інфраструктури? Зрозумійте, енергетична система країни – це єдиний організм. Пошкодження в одному регіоні впливають на всі інші. Тому і відключення – аби зберегти систему та дати час на відновлення. Пошкоджено 80% теплової генерації нашої держави. Це також впливає на дефіцит електроенергії та графіки відключень. Це не наше бажання, а наказ «Укренерго», щоб підтримати баланс виробництва й споживання електроенергії в Україні”, – наголосив Андрій Терещук.
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