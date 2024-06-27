Чому на Дніпропетровщині відключення світла стали довшими

Гендиректор ДТЕК Дніпровські електромережі Андрій Терещук розповів, що додаткові черги відключень на Дніпропетровщині ввели за наказом Укренерго.

Відтак світло почали вимикати частіше. Нагадаємо, що з’явилися і нові графіки світла з світло-сірими зонами.

Про це Андрій Терещук написав на своїй сторінці у Facebook.

“Непрості дні. Усі на нервах… Важка ситуація в енергетиці. З понеділка у нашому регіоні відключення світла стали значно частішими та жорсткішими. Дефіцит електроенергії збільшується. Ми вимушені за наказом «Укренерго» вводити додаткові черги відключень. Це стосується і юридичних осіб, і населення”, – зазначив Андрій Верещук.

Він також відповів на питання, чому на Дніпропетровщині посилили графіки, якщо в області не було масштабних обстрілів енергетичної інфраструктури. Андрій Верещук зазначив, що пошкодження енергооб’єктів у одному регіоні впливають на всі інші. Тому світло відключають всюди, аби зберегти систему та дати їй час на відновлення.

“Багато хто запитує: чому посилили графіки, якщо у Дніпропетровській області не було масштабних обстрілів енергетичної інфраструктури? Зрозумійте, енергетична система країни – це єдиний організм. Пошкодження в одному регіоні впливають на всі інші. Тому і відключення – аби зберегти систему та дати час на відновлення. Пошкоджено 80% теплової генерації нашої держави. Це також впливає на дефіцит електроенергії та графіки відключень. Це не наше бажання, а наказ «Укренерго», щоб підтримати баланс виробництва й споживання електроенергії в Україні”, – наголосив Андрій Терещук.

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