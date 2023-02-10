Чому мешканці Дніпра іноді бачать “космічні” суми в платіжках за опалення

У Дніпрі назвали одну із причин, чому в платіжках за опалення може бути велика сума.

Іноді мешканці Дніпра бачать просто космічні суми в платіжках за опалення, хоча передумов для цього немає.

До прикладу, мешканці будинку за адресою вулиця Мандриківська, 200 поскаржилися на велику суму в платіжці за опалення, хоча нічого суттєво з попереднього місяця не змінилося.

Дніпряни звернулися за роз’ясненнями до Теплоенерго. Як виявилося, людина, яка повинна передавати показники загальнобудинкового лічильника від цієї багатоповерхівки, не зробила цього вчасно та не вийшла на контакт з обслуговуючою компанією. Через це комунальний платіж нарахували за середнім показником. Про це розповів Геннадій Корбан в телеграм.

Тепер до будинку прийдуть представники КП, які знімуть показники лічильника та зроблять перерахунок.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Дніпрі змінилася абонплата за воду.

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