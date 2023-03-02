Чоловікові відірвало руку: у Нікополі у будинку вибухнула граната

У Нікополі в літній кухні, де було двоє чоловіків, вибухнула граната. Одному з них відірвало руку.

Вибух на території приватного будинку на вулиці Береговій пролунав 1 березня. У приміщенні, де вибухнула граната, на той момент перебували двоє чоловіків 48 і 29 років.

Старшому з них відірвало руку. 29-річний чоловік отримав відкриту черепно-мозкову травму із переломом черепа. Обох сильно посікло осколками.

Лікарі госпіталізували постраждалих, а поліцейські знайшли на місці вибуху уламки від гранати РГД-5.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: