Чоловікові відірвало руку: у Нікополі у будинку вибухнула граната

Вибух на території приватного будинку на вулиці Береговій пролунав 1 березня. У приміщенні, де вибухнула граната, на той момент перебували двоє чоловіків 48 і 29 років.
Старшому з них відірвало руку. 29-річний чоловік отримав відкриту черепно-мозкову травму із переломом черепа. Обох сильно посікло осколками.
Лікарі госпіталізували постраждалих, а поліцейські знайшли на місці вибуху уламки від гранати РГД-5.
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